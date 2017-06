Susana Díaz anuncia la licitación de dos nuevos institutos en Teatinos y Rincón de la Victoria Susana Díaz, este jueves en Vélez. / A. P. La presidenta cifra la inversión en ambos centros de Secundaria en 11 millones de euros a través del plan de infraestructuras educativas de 2017-2018 AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 15 junio 2017, 15:27

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado la licitación este mes de dos nuevos institutos en la provincia por un importe global de 11 millones de uros. Se trata del nuevo instituto de enseñanza secundaria de Teatinos, con u presupuesto de 5,6 millones, y el cuarto IES de Rincón de la Victoria, por valor de 5,4 millones. Ambas actuaciones figuran en el plan de infraestructuras educativas de la Junta para 2017-2018, dotado con 140,8 millones. El anuncio ha sido realizado por Díaz esta mañana durante su visita a la ampliación del colegio de Educación Infantil y Primaria Las Naciones de Vélez-Málaga, que ha supuesto una inversión de tres millones de euros y que ha permitido la retirada de 14 aulas prefabricadas.

Los institutos de Teatinos y Rincón de la Victoria son dos de las grandes infraestructuras educativas más demandadas en la provincia por las asociaciones de madres y padres de alumnos, hasta el punto de que se han desarrollado iovilizaciones, protestas y manifestaciones impulsadas por la comunidad educativa de amabs zonas reclamando su ejecución.

En el caso del nuevo IES de Teatinos, la plataforma Pro Mejoras Educativas en Teatinos Oriental, Prometo, retomaba el pasado mes de mayo las movilizaciones en demanda de esta nueva infraestructura en la zona. Y en Rincón de la Victoria, hace apenas dos semanas un millar de personas se manifestaba por la calles de la localidad para protestar por el el retraso en la construcción de un cuarto instituto y los problemas de "masificación" que ello está ocasionando en los tres centros de secundaria existentes y en los diez colegios de la población rinconera.

La presidenta la Junta ha anunciado asimismo que el próximo mes de septiembre se ocupará el nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria Indira Gandhi de Mijas, cuya ejecución ha supuesto una inversión de 4,8 millones de euros.

Díaz ha señalado que la Consejería de Educación sigue trabajando en el programa de retirada de amianto de los centros educativos.

Respecto a la ola de calor y la situación en la que se encuentran algunos centros escolares que carecen de sistemas de aire acondicionado, la presidenta ha lanzado un mensaje de tranquilidad asegurando que la Junta ha hecho un esfuerzo importante en acondicionar las aulas en Andalucía. “Se que hay cierta polémica ahora, cuando las altas temperaturas llegan al final de curso. Me gustaría que el debate se hiciera con tranquilidad y rigor, no a diez días de finalizar el curso, eso es buscar una imagen de la Educación en Andalucía que no es acorde con la realidad. La Consejería está trabajando y analizado la situación de todos los centros públicos, donde no todos tienen aire acondicionado y donde no en todos se puede instalar de la misma manera. Se esta estudiando con rigor y quiero mandar un mensaje de tranquilidad a las AMPAS. Lo vamos a hacer con rigor, planificando”, ha dicho Díaz.

Ampliación en Vélez

Sobre la ampliación del colegio Las Naciones de Vélez, la actuación ha consistido en un nuevo edificio con 450 puestos escolares, así como espacios exteriores y de urbanización. La obra civil ha costado 2.85.3421 euros y el coste del equipamiento ha sido de 121.904 euros. En la zona docente se han ubicado 18 aulas de Primaria, seis de pequeño grupo, biblioteca, aula-gimnasio con vestuarios y aula de Educación Especial con aseo adpatado y taller de música.

En la zona exterior se han construido dos pistas polideportivas, aparcamientos, zona de juegos de Primaria y otras áreas complementarias.

Tras la visita del centro educativo, Díaz se ha dirigido al Ayuntamiento donde ha sido recibida por la corporación municipal. Han acompañado a la presidenta andaluza el nuevo consejero de Empleo, el malagueño Javier Carnero; el delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde veleño, Antonio Moreno, entre otros cargos provinciales y locales.

La presidenta de la Junta también ha señalado que Andalucía eliminará este año 181 aulas prefabricadas de los centros educativos de la Comunidad, de las que ya se han retirado 58 hasta junio, y que se suman a las 104 que también desaparecieron en 2016.