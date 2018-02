¿Superarías un test de Medio Ambiente de la provincia de Málaga?

La provincia de Málaga es variopinta por la variedad de parques naturales y especies de flora y fauna desde Los Alcornocales, en la serranía de Ronda; hasta sierra Tejeda-Almijara, en la Axarquía. Su riqueza y biodiversidad han dado lugar a numerosas publicaciones, así como informaciones y reportajes para dar a conocer el medio ambiente malagueño. A poco que te hayas interesado, serás capaz de contestar 10 de las 20 preguntas y sumar un aprobado. Inténtalo, ya verás como no es tan difícil. Y eso sí, no hagas uso de ‘San Google’, que si no, no tiene mérito. ¡Adelante! Demuestra lo que sabes.