Sólo 19 solicitudes para 92 plazas de médicos de familia en el SAS Los facultativos tendrán que hacer una o dos guardias en los centros de salud que abren por la tarde en verano ante la falta de sustitutos ÁNGEL ESCALERA Martes, 20 junio 2017, 00:42

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) hizo pública el pasado 29 de mayo una convocatoria extraordinaria para contratar a 92 médicos de familia en los centros sanitarios de Málaga. Sin embargo, sólo ha recibido 19 solicitudes, según confirmó ayer este periódico en fuentes oficiales del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce. Esa oferta especial se hizo tras haberse agotado el listado de médicos inscritos en la bolsa única del SAS. «Hemos contratado a todos los médicos de familia que hemos podido, pero ya no hay disponibles»», afirmaron las fuentes citadas.

Esas contrataciones eran para sustituir a los médicos de familia en su periodo de vacaciones de verano. ¿Y por qué no hay médicos de familia para ser contratados en la provincia de Málaga? La respuesta que dan profesionales de la atención primaria es que ha habido facultativos que han rechazado esos contratos por considerar que no les interesaban ni por el apartado económico ni por las condiciones laborales, entre otros motivos porque tenían ofertas de trabajo mejores tanto en la sanidad pública de otras provincias como en el sector privado. «La explicación de por qué no encuentran médicos se relaciona con la mala calidad de los contratos que se ofertan», aseguraron las fuentes. «Es una pena que muchos facultativos malagueños se estén marchando a otras ciudades donde les hacen contratos mejores y de mayor estabilidad laboral», añadieron.

Profesionales critican que ha habido una mala planificación y el distrito Málaga dice que no hay médicos disponibles

Una consecuencia de que no se hayan cubierto las sustituciones previstas de médicos de familia es que los facultativos que trabajan en los centros de salud del distrito sanitario Málaga tendrán que hacer una o dos guardias, de cinco horas, en los centros de salud que mantendrán horario de tarde entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. «Hoy (por ayer) nos hemos encontrado con la sorpresa de que vamos a trabajar algunas tardes en centros de salud que no son el nuestro durante el verano ante la falta de médicos», indicaron facultativos de familia afectados.

Horario vespertino

Los centros de salud malagueños que seguirán abriendo en el periodo estival son los de La Roca, El Cónsul, Puerta Blanca, Cruz del Humilladero y El Palo, que funcionarán de ocho de la mañana a ocho de la tarde. El resto de centros sólo abrirán las puertas de ocho de la mañana a tres de la tarde. Los médicos de familia tendrán que hacer una o dos tardes de refuerzo en esos cinco centros, en horario de tres a ocho de la tarde, indicaron las fuentes oficiales citadas del distrito Málaga. Según manifestaron, de los 13 médicos de familia que han acabado este año su residencia en el distrito, sólo cuatro han aceptado el contrato que se les ha ofrecido para este verano. «No hay más médicos disponibles», recalcaron. Por eso, se ha decidido que la plantilla de facultativos de atención primaria de Málaga haga una o dos tardes en los cinco centros de salud de la capital que no cerrarán en horario vespertino desde principios de julio a mediados de septiembre.

Esa medida ha sido mal acogida por los profesionales, que critican a los responsables del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce por «no haber hecho una adecuada planificación». A ese respecto, denunciaron que la orden de trabajar algunas tardes no se les ha enviado por escrito a los directores de los centros de salud malagueños. «No sólo no se han cumplido las promesas de contrataciones para cubrir las necesidades mínimas del verano en relación a los facultativos, sino que hoy (por ayer) se les ha comunicado a los médicos de atención primaria que serán obligados a trabajar de tarde en horario extraordinario por falta de personal en los centros de Málaga que queden abiertos en verano», manifestaron a SUR fuentes médicas.