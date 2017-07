Sólo 15 de cada 100 jóvenes malagueños consigue emanciparse antes de los 30 Málaga es la provincia andaluza con el salario medio juvenil más bajo (781 euros/mes) y la vivienda de alquiler más cara (635 euros/mes) NURIA TRIGUERO Martes, 25 julio 2017, 13:59

Los jóvenes malagueños siguen atados a casa de sus padres. No se independizan porque no pueden, no porque no quieran. Y la tendencia no mejora, sino todo lo contrario, debido a que los sueldos bajan y el coste de la vivienda sube. Estas son las conclusiones que saltan a la vista desde el 'Observatorio de emancipación 2016' publicado por el Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA) y presentado hoy en el Colegio de Graduados Sociales de Málaga. Sólo 15 de cada 100 malagueños entre 16 y 29 años están emancipados, una de las tasas más bajas de toda Andalucía, cuya media está en el 17,4%, “la más baja de todo el país”, ha apuntado Rocío Vázquez, miembro de la Comisión Permanente del CJA. El porcentaje ha disminuido respecto a la anterior edición del observatorio, que data de 2015.

¿Por qué independizarse es un reto cada vez más difícil para los jóvenes? No hace falta teorizar demasiado, ya que los números hablan por sí solos. Aunque la tasa de desempleo juvenil ha mejorado en Málaga en el último año, sigue siendo muy alta, del 39,7% (por debajo, eso sí, de la media andaluza, que está en el 43%). Y lo que no ha subido, sino que sigue bajando, es el salario medio de los menores de 30 años, que no llega ni a 'ochocientos-eurista': es de 781 euros mensuales en términos netos. Málaga tiene el sueldo juvenil más bajo de toda Andalucía y, a la vez, la vivienda de alquiler más cara: 635 euros al mes, según refleja el 'Observatorio de emancipación'. Esto quiere decir que un joven tendría que destinar el 81% de sus ingresos mensuales a pagar el alquiler. Es el porcentaje más alto de toda la región, donde la media es del 60%. “Hay diferencias muy fuertes entre territorios, ya que en Jaén, por ejemplo, el esfuerzo necesario para el acceso a la vivienda de alquiler es sólo del 32% del sueldo”, ha apuntado Vázquez.

El coste de la vivienda supone un 81% del sueldo mensual medio de los menores de 30 años

Para Víctor Reloba, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, las nuevas generaciones están condenadas “a una precaridad que no es sólo laboral, sino vital”. Y es que la tasa de temporalidad de los nuevos contratos a jóvenes rebasa el 95%. “Cuando una persona no sabe si conservará su trabajo de aquí a tres meses no puede tener un proyecto de vida”, ha criticado, recordando que los jóvenes forman el colectivo que sufre la mayor tasa de riesgo de pobreza del país: el 55%.

Eduardo Rey, vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla; Rocío Vázquez, miembro de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Andalucía; y Víctor Reloba, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. / SUR

“El problema de la juventud es muy grave, pero es error pensar que es sólo de la juventud, porque con salarios de 800 euros no se podrán pagar pensiones de 1.300. Vamos camino de un colapso del Estado del bienestar si no se actúa”, ha resaltado Reloba, para a continuación recordar que desde el Consejo de la Juventud de España se ha iniciado recientemente una campaña para denunciar la precariedad de los becarios. “Se está reduciendo la contratación en formación y prácticas porque las empresas abusan de la figura del falso becario, por eso reivindicamos la necesidad de un Estatuto del Trabajador Becario que le proteja”, ha expresado.

Brecha de género

La desigualdad de género persiste en las nuevas generaciones. Así se deduce de los datos contenidos en el 'Observatorio de emancipación'. Para empezar, hay más de cien euros de diferencia entre el salario medio mensual de los hombres menores de 30 años (837 euros) y de las mujeres de la misma edad (717) en Málaga. Consecuentemente, ellas tienen que dedicar un mayor esfuerzo al acceso a la vivienda. Además, las jóvenes sufren en mayor medida la sobrecualificación: el 47% de los hombres está sobrecualificado para el puesto de trabajo que ocupa, frente al 63% de las mujeres.