Sólo 5 examinadores de Tráfico cumplen servicios mínimos por la baja de la mitad de la plantilla Alumnos, antes de comenzar ayer los exámenes prácticos en la calle La Bohème. / Fernando González La DGT estableció que debía trabajar el 50% de los empleados, aunque esa cifra no cuenta a quienes se encuentran de baja médica o vacaciones JUAN SOTO Málaga Martes, 5 diciembre 2017, 00:24

Los examinadores de tráfico han vuelto a subirse a los vehículos aunque a ralentí. Tras seis meses de huelga, y durante el primer día de aplicación de los servicios mínimos fijados por la DGT, sólo cinco profesionales realizaron ayer pruebas prácticas en la provincia. A partir de ahora, y durante cada día que se prolonguen los paros, cinco profesionales deberán acudir a su puesto de trabajo, lo que permitirá la realización de unos 55 exámenes diarios. Pese a que Tráfico indicó que debía trabajar el 50% de la plantilla, el cálculo se ha hecho teniendo en cuenta sólo a los examinadores que se encuentran en activo, ya que más de la mitad se encuentran de baja médica o de vacaciones.

El portavoz de los examinadores en Málaga, José Luis Conde, explica que el colectivo está formado por 24 profesionales en la provincia, que seguirá realizando huelga todos los lunes, martes y miércoles hasta que lleguen a un acuerdo con la administración y se les conceda el complemento específico que se les había prometido.

Los examinadores que cubren los servicios mínimos realizan una media de 55 pruebas diarias

Sobre la resolución definitiva del conflicto, Conde recuerda que no se ha producido ningún avance en los últimos días y que desde la jefatura les han indicado que «quedan flecos por solucionar». No obstante apunta que todos los grupos de la oposición han respaldado su reivindicación y que van a presionar para que el complemento de 250 euros mensuales se les reconozca en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La aplicación de los servicios mínimos no dejó ayer para nada satisfechos a los autoescuelas. El presidente de la asociación en Málaga, Antonio Martín, aseguró que «parece una broma» que sólo trabajen cinco de los 24 profesionales. «No es de recibo, y más porque en otras provincias se ha seguido un criterio diferente», aclaraba. Ypor ello dijo que tendrán que pedir explicaciones. «Vamos a reclamar donde haga falta porque no podemos permitir este nuevo atropello».

Seguimiento

La Dirección General de Tráfico apuntó ayer por la tarde que los servicios mínimos se habían cumplido con normalidad y cifró el seguimiento del paro en un 25,36%. Los datos, sin embargo, contrastaron con los ofrecidos por el colectivo de examinadores, que lo elevó hasta el 39% «a pesar de ser presuntamente ilegales y abusivos».

Según Tráfico, ayer se realizaron exámenes prácticos de conducir y teóricos en todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico. En concreto, durante la jornada se realizaron 3.950 pruebas prácticas y más de 3.500 teóricas (la totalidad de los previstos). Igualmente dijeron que el seguimiento del paro ha sido de un 25,36%, lo que ha supuesto la suspensión de 1.221 pruebas (un 23,6% de las fijadas).

A pesar de que los paros se llevan produciendo de manera parcial cada lunes, martes y miércoles de cada semana desde el mes de junio –a excepción de agosto–, Tráfico anunció que decretaría servicios mínimos porque consideraba la huelga «indefinida», argumentando que el servicio que prestan estos trabajadores es «esencial».

No obstante, la asociación profesional Asextra mantiene que el servicio que prestan los examinadores no es «esencial», por lo que no estaría regulado la imposición de servicios mínimos en su huelga. Ypor ello adelantan que van a recurrir esta decisión ante los tribunales.