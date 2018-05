Aunque su tamaño no es comparable ni mucho menos al Torcal de Antequera, éste es uno de los complejos kársticos más importantes de la provincia. Se encuentra, concretamente, entre las localidades de Cartajima y Júzcar, en las estribaciones de la sierra del Oreganal. Todo el reportaje completo aquí

Esta gruta, situada en el pueblo del mismo nombre, tiene un gran valor histórico, ya que cuenta con pinturas rupestres de la época solutrense (20.000 años a. C.), un importante yacimiento neolítico (3.800 años a. C.) y varios enterramientos del Calcolítico (2.700 años a. C.). Ha sido el único yacimiento arqueológico malagueño que se ha incluido dentro del Itinerario Cultural Europeo ‘Caminos del Arte Rupestre’. Todo el reportaje completo aquí