Ocho iniciativas solidarias para llenar las mochilas de los niños malagueños más desfavorecidos Cofradías, asociaciones de padres y madres de alumnos y distintas asociaciones de la provincia recogen durante estos días material escolar para apoyar a las familias con mayores dificultades AMANDA SALAZAR Málaga Viernes, 1 septiembre 2017, 01:01

La lista de material escolar que necesitan los niños en la vuelta al cole puede hacerse interminable para familias que están pasando por dificultades económicas. El desembolso en el mes de septiembre, que resulta importante para cualquier economía doméstica, se hace aún más cuesta arriba para los padres que, por ejemplo, estén en el desempleo o atraviesen una situación más vulnerable. No solo se trata de los libros –en Andalucía, para toda la etapa obligatoria, es decir, en Primaria y ESO, las familias cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía, a través de los cheques-libro-, sino de todo el material complementario que deben tener los niños para poder trabajar en el aula. Libretas, lápices, bolígrafos, folios, mochilas, material de lectura… y eso sin contar con el gasto de ropa y calzado. Según la Unión de Consumidores, el gasto medio por niño en la vuelta al cole es de 390 euros (en Primaria o Secundaria), mientras que asciende a 485 euros en el caso de los concertados. A esto se le suma el coste de los libros de texto o métodos educativos en Infantil y Bachillerato, etapas que no cubre el cheque-libro.

Para ayudar a las familias más desfavorecidas, asociaciones de padres y madres de alumnos, cofradías y ONG llevan a cabo estos días distintas iniciativas para recoger material escolar donado por los ciudadanos que quieran aportar su granito de arena para llenar las mochilas de los alumnos con menos recursos. Desgranamos algunas de ellas.

Cruz Roja recoge este fin de semana material escolar en los centros de Carrefour

Se trata de una iniciativa que la entidad sin ánimo de lucro lleva realizando desde hace nueve años con la colaboración de Carrefour. A nivel nacional, el año pasado se atendió a 18.000 menores gracias a las donaciones directas en centros y a la aportación realizada por Carrefour, según explican desde Cruz Roja. En Málaga, los lotes de material escolar llegaron a 800 niños. Este viernes 1 de septiembre y mañana sábado, entre las 10.00 y 22.00 horas, unos 140 voluntarios recogerán estas donaciones en los centros de Carrefour en Estepona, Mijas, Torremolinos, Alameda, Los Patios, Rosaleda, Fuengirola, Antequera y Rincón de la Victoria. Además, también estarán el domingo en los centros de Mijas, Alameda, Los Patios y Rincón de la Victoria, que también abren este 3 de septiembre. “Los voluntarios de cada centro pertenecen a las asambleas locales de Cruz Roja en estas localidades, con lo que conocen de primera mano las dificultades reales de las familias beneficiarias, con lo que asesorarán a los ciudadanos que quieran participar para poder recoger los materiales que más se necesiten”, señala Alejandro Mérida, responsable de Cruz Roja Juventud.

Caminata benéfica de La Crucifixión

La Cofradía de la Crucifixión celebra la segunda edición de su caminata benéfica el próximo domingo 17 de septiembre. Todo lo recaudado se destinará a la compra de material escolar para los niños de la Asociación Fantasía en Lagunillas, según explica el hermano mayor, José Núñez. En la pasada convocatoria, recogieron unos 8.000 euros, entre lo recaudado gracias a las inscripciones para la caminata –participaron 200 personas-, las donaciones de material escolar de varios colegios y 1.000 euros aportados por Unicaja, patrocinador oficial de esta acción solidaria también este año.

Calzado deportivo

La Cofradía de Estudiantes retoma la iniciativa para recoger calzado deportivo de calidad para niños del Colegio La Milagrosa. Aunque cada dos años realizan una campaña para llegar hasta los 500 pares, este año el reto son 200, de los que ya tienen una gran parte asignados. Según explican Pedro Ramírez, hermano mayor, y Luis Merino, vocal de Obra Social, explican que los interesados deben ponerse en contacto con la cofradía en el correo info@cofradiaestudiantes.es, desde se le asignará un niño, del que conocerá su nombre, si es chico o chica y el número de pie. “Pedimos que les compren calzado que sea de buena calidad para que les dure todo el curso”, dice Merino.

Cáritas parroquiales y ampas

Las Cáritas parroquiales también realizan colectas entre sus feligreses para ayudar a las familias que piden ayuda. Aunque desde Cáritas Diocesana explican que no hay una campaña general de recogida de material escolar, indican que es habitual este tipo de actuaciones en estas fechas de inicio de curso. En este sentido, las asociaciones de padres y madres de alumnos también son un buen referente al que pueden acudir las familias con más dificultades. En muchas de estas asociaciones, recogen libros de Bachillerato para reutilizarlos, y estos ‘mercadillos’ se han extendido también a otros artículos y hasta a ropa.

Folios para la ONG de Nena Paine

La ONG de Nena Paine, que atiende a 240 niños de la zona de Ciudad Jardín, pero también de otras zonas de la capital para ofrecerles refuerzo escolar, pidió hace unos días a través de las redes sociales folios para este inicio de curso. “Nuestro niños están creciendo y cada vez hay más adolescentes, por eso necesitamos folios para que puedan hacer sus trabajos de clase; pero no solo folios nuevos, nos sirven hasta los que están impresos por una cara porque nuestros alumnos tienen que hacer cuentas en sucio y también nos vale papel para reciclar”, indica. Además, les “viene bien” todo, desde libretas, bolígrafos y lápices a libros de lectura. Pueden llevarse a la sede de la entidad situada en el Centro Ciudadano María Zambrano de Ciudad Jardín.

Ángeles malagueños

La entidad Ángeles Malagueños arrancó ya en el mes de julio su campaña para recoger material escolar bajo el lema ‘Imaginando un futuro’, con el objetivo de repartir dichos artículos entre los niños beneficiarias de su comedor. Las aportaciones pueden llevarse tanto al comedor (C/ Fuentecilla, 7) como a las tiendas Vasco Informática S.L., que colabora en esta iniciativa (C/ Ayala, 3; C/ Tomás Heredia, 25; Avda. Ortega y Gasset, 182).

Plataforma Antequera Solidaria

Distintas asociaciones de la localidad de Antequera vuelven a unirse un año más para recoger material escolar hasta el próximo día 15 de septiembre. El material servirá a niños del municipio desde la etapa de tres años hasta la ESO. El pasado año, según informaron desde la Plataforma Antequera Solidaria, se atendió a 260 familias gracias a estos lotes de material para principios de curso. Se necesita material escolar que esté en muy buen estado o nuevo (lápices, ceras, libretas, blocks, carteras, reglas, bolígrafos, gomas, sacapuntas, diccionarios, folios, etc) y puede entregarse en Papelería San Agustín, Grapho´s (C/ Comedias), Papelería Las Descalzas, Papelería La Quinta, Papelería Macías, Papelería AMSER y Parafarmacia de Lourdes Casco Manzanares (C/ Rodaljarros).

‘Entreno’ y marcha solidaria:

El colectivo Zapas Solidarias, que se mueve en las redes sociales, ha organizado un entreno benéfico el próximo día 10 de septiembre, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga bajo el lema ‘Ponle color a su vuelta al cole’. Será a partir de las 11.00 horas en el Paseo Marítimo de la Misericordia a la altura de la Glorieta 1 de mayo (donde se encuentran las letras de La Misericordia). El entreno constará de una caminata de 1,5 kilómetros y de una carrera neutralizada de 5 kilómetros. Para participar, solo hay que llevar material escolar nuevo, según explica una de las integrantes de Zapas Solidarias. Todo el Material Escolar será repartido a través de los Servicios Sociales de Málaga, la Junta de Distrito 7 y el Ayuntamiento de Málaga. Los puntos de recogida para las aportaciones estarán disponibles al inicio del entrenamiento. Al finalizar, se realizarán sorteos de regalos aportados por los patrocinadores. Más información, en Facebook y twitter @ZapasSolidarias