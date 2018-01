IU secundará el parón femenino del 8 de marzo para reivindicar la importancia de la mujer «Defendemos que se convierta en una huelga de 24 horas, porque lo que está pasando con la situación de la mujer es realmente grave», ha explicado el responsable de organización andaluz, Francisco Javier Camacho SANTIAGO MOLINA Sábado, 27 enero 2018, 13:21

El responsable de organización andaluz, Francisco Javier Camacho, ha señalado esta mañana durante la reunión de la comisión coordinadora provincial de Izquierda Unida -dedicada a aprobar el plan de acción para 2018- que la formación secunda y defiende el parón femenino que se volverá a realizar el próximo 8 de marzo para reivindicar la importancia de la mujer. «En las conversaciones que hemos entablado con UGT para que lleve a cabo el paro defendemos que se convierta en una huelga de 24 horas, porque lo que está pasando con la situación de la mujer es realmente grave», ha explicado Camacho. El año pasado ya se llevó a cabo un paro parcial entre las 12 y las 13 horas a nivel mundial para demostrar que el mundo no gira igual si se paran las mujeres.

Asimismo, junto al citado Día Internacional de la Mujer y dicho parón de media hora, la otra fecha clave para la formación será el 28 de febrero para «defender y preservar el andalucismo». Por su parte Guzmán Ahumada, el coordinador provincial de Málaga, ha subrayado que es "importante" pasar de la afiliación a la militancia y se ha mostrado crítico con la actuación de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por su relación con Ciudadanos. «Otro punto importante será la interacción con distintos sectores de la provincia como sindicatos, políticos y colectivos sociales», ha agregado.

Acuerdo con Podemos

El responsable de organización andaluz, Francisco Javier Camacho, también ha indicado que se negociará un acuerdo con Podemos, aunque ha matizado que "no será, en absoluto" como Unidos Podemos a nivel federal. Al respecto, ha advertido de que la negociación ha de ser "de igual a igual" y que ambos partidos tienen que mantener su autonomía. No obstante, ha declarado que si se da este acuerdo el objetivo será «configurar un bloque que esté de acuerdo en los aspectos más relevantes». Aun así, no ha adelantado si se presentarán como una lista única.

Camacho ha insistido así mismo en que este año 2018 es "el momento de establecer las bases para un bloque de cambio en Andalucía, para sacarla de la resignación en la que la ha instalado el PSOE e ilusionar a los andaluces con otra forma de hacer políticas y otros actores".Para el responsable de organización andaluz, hay que movilizarse para salir de la monotonía y la resignación y conformar una alternativa "ilusionante". "No puede ocurrir que estemos instalados en el fracaso de una autonomía donde no se han solucionado los problemas estructurales que entonces tenía Andalucía", ha aseverado.