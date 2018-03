¿Sabes cuáles son las tendencias en pedidos a domicilio en Málaga? El envío de comida a domicilio cada vez tiene más éxito Glovo revela la creciente preferencia por el poke, un plato hawaiano con base de pescado crudo marinado, y los clásicos churros con chocolate ALBERTO GÓMEZ Domingo, 4 marzo 2018, 00:39

La eclosión del comercio electrónico ha propiciado la aparición de decenas de aplicaciones para realizar pedidos a domicilio. Glovo, una de las empresas que permite comprar, recoger o enviar cualquier producto sin moverse del sofá, ha elaborado un estudio sobre los hábitos de consumo de los españoles que revela varias curiosidades. Aunque hamburguesas y pizzas siguen ocupando los primeros puestos en la lista de pedidos, la compañía destaca la creciente preferencia de los malagueños por el poke o poké, un plato tradicional hawaiano consistente en una base de pescado crudo marinado, por lo general atún o salmón, sobre una base de arroz o quinoa acompañado de una infinidad de ‘toppings’ como semillas de sésamo, cebollino, aguacate, jengibre, zanahoria o mango. Majao Tapas, Ohana o Poke Artist son algunos de los locales que ofrecen este refrescante plato en Málaga.

La clásica combinación de churros y chocolate es otro de los caprichos más reclamados desde casa por los malagueños, según Glovo. El estudio realizado por la empresa catalana detecta que, mientras en otras ciudades como Madrid o Barcelona prefieren donuts o cronuts (una mezcla entre los croissants y los donuts), en Málaga, Valencia y Zaragoza sus usuarios optan por unos cuantos churros y una taza de chocolate para llevar cuando se trata de darse un homenaje en los desayunos o las meriendas de los fines de semana.

El envío de comida a domicilio cada vez tiene más éxito y a menudo va ligado a reuniones con amigos para ocasiones especiales, como un partido de fútbol o un nuevo capítulo de una serie. Glovo ha observado que, en los días de clásico, los pedidos aumentan un 150 por ciento. En cuanto a las series, la plataforma revela que los fans de ‘Juego de Tronos’ suelen pedir hamburguesas mientras que los seguidores de ‘Stranger things’ optan por la comida china. En cuanto a las diferencias por ciudades, los barceloneses y bilbaínos son asiduos a la cocina japonesa, especialmente el sushi, mientras que los madrileños y maños prefieren la comida mediterránea. Las pizzas dominan en Valencia, Sevilla y Palma de Mallorca.

La aplicación también permite realizar pedidos a supermercados como El Corte Inglés, Mercadona o Día, además de a establecimientos especializados como Taste of America y mercados como Atarazanas. El agua mineral, la leche y la fruta son los productos más solicitados cuando se trata de pedir a domicilio al ‘super’. Una de las ventajas de este tipo de plataformas reside en la resolución de emergencias, algo que cientos de usuarios llevan hasta el terreno más íntimo ante la posibilidad de realizar pedidos a farmacias. Según los datos de Glovo, los tests de embarazos, los pañales, los termómetros, las compresas y los tampones son algunos de los artículos más vendidos a través de la ‘app’.

Los condones son otro producto habitual entre los pedidos registrados. La aplicación móvil cuenta con un apartado de salud íntima y otro para «cualquier cosa». Una de las peticiones más curiosas recibidas el año pasado consistió en el encargo, al mismo tiempo, de tres geles lubricantes, preservativos, gelocatil y un test de embarazo, un pedido que dejó boquiabierto al repartidor. También hay espacio para el romanticismo y Glovo entregó más de 1.500 ramos y cajas de bombones en San Valentín.

La ‘start up’ también realizar recogidas y envíos de cualquier artículo que quepa en sus características bolsas amarillas. La plataforma calcula que ha tramitado más de 205.000 peticiones de mensajerías en el último año, la mayoría relacionadas con la recogida de llaves, sobres, ropa y objetos olvidados. Entre los regalos, en la aplicación triunfan los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles y otros dispositivos audiovisuales.

Los repartidores suelen ir en bicicleta o moto.

Glovo está disponible en más de una decena de ciudades españolas, entre ellas Málaga, y en capitales extranjeras como París, Lisboa o Roma, aunque no es oro todo lo que reluce. El reverso de este tipo de ‘apps’ esconde las precarias condiciones de trabajo de sus repartidores, que por lo general van en bicicleta o moto. El asunto ha abierto el debate sobre si es ético o no realizar pedidos en días de lluvia o nieve e incluso en jornadas de calor extremo. Una reciente inspección de trabajo en Valencia, que podría servir como antecedente para los procesos abiertos en otras ciudades, ha concluido que los repartidores de Deliveroo, una ‘app’ similar a Glovo, son falsos autónomos, una figura que aparece cuando la empresa encubre la verdadera relación laboral con sus empleados, que trabajan como autónomos. Otras aplicaciones, como Uber Eats o Just Eat también están en el punto de mira por las condiciones laborales de sus repartidores, conocidos como ‘riders’.