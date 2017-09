Ruiz Espejo presenta 3.445 avales para liderar el PSOE; Fuentes 1.504 Avales presentados para Ruiz Espejo. / I.G. Los trabajadores del partido comienzan ahora a validarlos para aportar la cifra oficial, que debe superar los 1.240 para poder ser candidatos IVÁN GELIBTER Málaga Sábado, 16 septiembre 2017, 11:53

Los dos candidatos a dirigir el PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo y Rafael Fuentes, han presentado esta mañana a través de sus equipos los avales necesarios para poder ser candidatos a la Secretaría General del partido.

El delegado del gobierno ha entregado 3.445 avales, una cifra considerable, ya que supone el 54% total de los militantes de la formación en la provincia. Por su parte, el exportavoz municipal ha presentado 1.504 firmas.

Avales presentados para Rafael Fuentes. / I.G.

La cifra mínima para poder optar el próximo 1 de octubre en las primarias con voto secreto y directo de los militantes es de unos 1.240, aunque la cantidad exacta no ha sido precisada. A partir de este mediodía los trabajadores del partido comenzarán a validar las firmas, y se prevé que hoy a última hora se conozca la cifra definitiva. Desde la formación recuerdan que los avales de personas que no sean militantes; que lo sean pero que no estén al corriente de las cuotas; o que hayan firmado para las dos candidaturas, no serán válidos.