Renfe refuerza la plantilla del Cercanías con cuatro maquinistas y asegura que no habrá más cancelaciones
NURIA TRIGUERO Sábado, 17 junio 2017, 15:15

Renfe asegura que no se producirán más cancelaciones en la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola. La próxima semana se incorporarán cuatro maquinistas a la plantilla de la compañía en Málaga que, según afirma Julián Fernández Muriana, responsable de Cercanías en Andalucía, normalizará el servicio en esta transitada ruta que suma 10 millones de viajeros al año y ha sufrido un total de 72 cancelaciones en los últimos ocho días, según reconoce este directivo de Renfe.

Los incumplimientos del horario de la última semana se han debido, según Renfe, a que de forma fortuita seis conductores se han ausentado de su puesto en Málaga a la vez: dos por baja médica por enfermedad común, tres por haber sido declarados no aptos para conducir por el servicio médico de la compañía y uno por ser liberado sindical. Fernández Muriana no cree que haya habido falta de previsión y anuncia que a lo largo del mes de julio se incorporarán más maquinistas en Málaga, dentro de un plan de refuerzo planificado por Renfe que contempla la incorporación de 210 personas a nivel nacional. El portavoz de la compañía ferroviaria no especifica cuántos de ellos vendrán a malaga pero afirma que la intención es mantener la plantilla actual, de 42 maquinistas.