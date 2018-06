SUR reivindica la diversidad sexual con SIX, su revista sobre el colectivo LGTBI

El número de colores, seis, de la bandera del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) da nombre a la nueva publicación de SUR, que se lanza este jueves con la vocación de reivindicar la libertad y la diversidad sexuales. La Revista SIX, que se reparte de forma gratuita en cientos de puntos de la provincia, fue presentada anoche en el Hotel Meliá Costa del Sol, en Torremolinos, durante un acto al que acudieron decenas de representantes de administraciones públicas, organizaciones empresariales, medios de comunicación y asociaciones. La publicación profundiza en la realidad del colectivo mediante entrevistas, reportajes e información social y cultural.

A la cita acudieron el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y el director de SUR, Manuel Castillo, que destacó el empuje de la Redacción en esta iniciativa y explicó que SIX ha sido elaborada «con total naturalidad», además de incidir en que «la mejor bandera que podemos enarbolar es la bandera de la información independiente, desacomplejada y comprometida con la igualdad, porque un periódico no puede ser neutral ni equidistante». Castillo afirmó que SIX sella «el compromiso con la igualdad» del diario que dirige. Ortiz adelantó que las previsiones de turismo LGTBI de Torremolinos este verano ascienden a 45.000 viajeros y 250.000 estancias con un gasto aproximado de 35 millones de euros y anunció que la próxima edición del Orgullo LGTBI de Torremolinos se celebrará entre el 25 de mayo y el 2 de junio del próximo año: «Sabemos que estamos en la senda correcta, del lado de la diversidad».

«Debemos enarbolar la bandera de la información independiente y desacomplejada» Manuel Castillo. Director de SUR

El coordinador de la revista, Iván Gelibter, detalló los contenidos de SIX y agradeció «el esfuerzo» de los colaboradores que han participado en la publicación: «Es un camino de baldosas amarillas, pero detrás del arcoíris cada vez hay más gente». El nadador olímpico Carlos Peralta relató cómo ha cambiado su vida tras hacer pública su condición sexual: «Mi mensaje es que lo chillemos a voces. Habrá un día en que se normalice, en que ser gay deje de ser noticia».

El profesor Juan Naranjo, experto en Historia LGTBI, incidió en la necesidad de que «sigamos luchando para que la igualdad sea plena y que la homofobia no encuentre lugar en los espacios públicos ni las instituciones». Naranjo recordó que «el fantasma de la homofobia sigue pululando por los pasillos de los colegios, amargando las vidas de miles de adolescentes que deberían estar viviendo sus años más felices» y se congratuló de que en Torremolinos, «que durante décadas vivió de espaldas a su pasado abierto y diverso, arrinconando al colectivo, florezca hoy un tejido comercial LGTBI que enriquece social y económicamente al municipio», localidad «donde durante años se me insultó y se me vejó por mi orientación sexual y donde ahora paseo montado en carrozas junto a 50.000 hermanos que vienen a mi pueblo a celebrar la diversidad».

«Queremos que el Orgullo sea más grande. Sabemos que estamos en la senda correcta, del lado de la diversidad» José Ortiz. Alcalde de Torremolinos

Entre los contenidos de la revista destacan una entrevista con el waterpolista internacional Víctor Gutiérrez, una sección que aborda el lenguaje inclusivo, un reportaje sobre la evolución de la cultura LGTBI durante el último medio siglo o una crónica histórica sobre la macrorredada policial que acabó con el ambiente gay de Torremolinos en 1971. SIX cuenta con apartados fijos como 'Party', donde transformistas como Kelly Roller o Xenon Spain detallan la agenda de ocio de las próximas semanas; 'Stories', que incluye informaciones y reportajes, o 'Inbox', donde se analiza la actualidad cultural. La publicación, que cuenta con más de cien páginas y se publica en español e inglés, ha sido diseñada por el equipo que dirige el jefe de Arte de SUR, Fran Ruano. Al acto acudieron también el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, y representantes de las corporaciones de Torremolinos y Mijas.

SIX tiene como principal objetivo visibilizar al colectivo LGTBI a través de un contenido plural, diverso y de calidad en el marco de una publicación pionera. La revista, de carácter gratuito, se podrá encontrar en numerosos puntos en la provincia de Málaga, como restaurantes y bares, comercios, beach clubs, asociaciones, hoteles y apartamentos turísticos, agencias de viaje, ayuntamientos de la Costa del Sol y oficinas de turismo, entre otros lugares.