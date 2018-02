Reconocimiento andaluz a malagueños con talento y compromiso en los Premios Bandera de Andalucía en Málaga 07:03 Vídeo: Pedro J. Quero La Junta distingue a una docena de personas y entidades de la provincia con motivo del Día de Andalucía AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 23 febrero 2018, 16:41

Valorar el talento, el compromiso con la Comunidad andaluza y el esfuerzo de los profesionales y colectivos. Con estos objetivos, la Junta ha reconocido hoy en Málaga a 12 personas y entidades que han destacado durante el último año en distintas facetas con motivo de la celebración el próximo miércoles 28 de febrero del Día de Andalucía. En concreto, han sido distinguidos con la Bandera de Andalucía el humorista Manolo Sarria, la Unidad Dermatológica del Hospital Costa del Sol, la Asociación Incide, la Unión de Cooperativas Paseras de la Axarquía (UCOPAXA), la Asociación de Lucha contra las enfermedades renales, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, la actriz Adelfa Calvo, el sexólogo Francisco Cabello, la Escuela Superior de Arte Dramático, la Federación Malagueña de Baloncesto, la Red de Voluntariado de la Sierra de las Nieves y la empresa Freepik. Todos ellos han recibido el premio Bandera de Andalucía 2018.

Galería. Francis Silva

La ceremonia ha tenido lugar en el salón de acto de la Escuela Técnica Superior. El acto ha estado presidido por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, al quien acompañado el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, y los delegados territoriales de Medio Ambiente, Cultura, Salud, Empleo, Educación, Fomento y Agricultura, Adolfo Moreno, Monsalud Bautista, Ana Isabel González, Mariano Ruiz, Patricia Alba, Francisco Fernández y Javier Salas, respectivamente. Asimismo han acudido al acto numerosos representantes de la vida social, cultural, política e institucional de la provincia.

El acto oficial de entrega de los premios Bandera de Andalucía 2018 ha dado comienzo a las 11 horas, con un auditorio totalmente repleto, con una interpretación al piano de una composición del músico malagueño Eduardo Ocón por parte de la pianista Paula Coronas, correspondiendo al delegado del Gobierno andaluz en Málaga la apertura de al ceremonia con un discurso que ha iniciado con la lectura de parte del texto del Pacto de Antequera, firmado hace 40 años, en el que once fuerzas políticas se comprometían a trabajar juntas para conseguir la autonomía para Andalucía, una comunidad que ha dicho reivindica su fuerza como pueblo, como región y su derecho al autogobierno, enmarcado siempre dentro de un proyecto común en el que creemos y que se llama España”. Ruiz Espejo ha recordado que este año se cumplen también el 40 aniversario de la Constitución española, “y ante las veleidades independentistas que han surgido en nuestro país, creo que el 28 de febrero es una magnífica fecha para reivindicar a Andalucía como garante de los que significa España”.

Sobre los premiados, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga ha declarado que “son ejemplo del esfuerzo que a diario hacen miles de malagueños por mejorar en los personal, pero también para mejorar en el conjunto de la sociedad, Los premiados y premiadas de hoy sois una muestra plural y fiel reflejo de la Málaga actual, que no se conforman con lo que existe, sino que lucha por superarse y también por ayudar a los que más lo necesitan. Sois la Málaga de la sonrisa, la Málaga del apoyo, la del consejo, la de la agricultura, la de la salud, la del cine, la de la educación y el arte, la del deporte, la de la naturaleza y la de la tecnología, sois en definitiva la Málaga de la que nos sentimos orgullosos y la Málaga que llevamos por bandera en una Andalucía libre, igualitaria y solidaria”.

La primera en recibir el premio Bandera de Andalucía ha sido la actriz Adelfa Calvo, que ha agradecido la distinción. “Para mi es un honor recibir esta distinción aquí, en mi casa, en mi tierra, en Málaga. Soy actriz por vocación, creo que no se hacer otra cosa, y por devoción. Estudie en la Escuela de Arte Dramático, de los que me siento muy orgullosa. Y quiero dedicar estos premios que estoy recibiendo a las actrices que están luchando y que siguen en el camino. Que no abandonen su sueño”, ha dicho Calvo, que a destacado el talento que hay en la provincia. Asimismo ha manifestado que le gustaría que Málaga fuera la ciudad de la cultura, una ciudad solidaria y de igualdad, “porque los artistas somos el alimento del alma. Eso es lo que somos: almas de hombres y mujeres”. La actriz ha deseado también que Andalucía tenga "una verdadera industria del cine", porque ya cuenta con "clima y exteriores", y que de aquí "salgan grandes producciones".

El siguiente el recibir la distinción ha sido el sexólogo Francisco Cabello Santamaría, por su dedicación y estudios sobre sexología, y por ser el primer español que preside la Academia Internacional de Sexología Médica, Cabello ha señalado estar “contentísimo” con el premio. “Siempre he estado orgullo de ser andaluz, pero ahora con este premio quizá un poco más. Se lo agradezco a la Junta de Andalucía, porque me da impulso, como a todos los que estamos en este campo, para seguir adelante”, ha asegurado. Durante su intervención ha manifestado que la sexualidad sigue siendo una asignatura pendiente. Así, el malagueño ha hecho hincapié en los beneficios de "tener una sexualidad saludable", pues "es un pilar básico en la salud global" y "la gente que la tiene se deprime menos, envejece mejor, combate la demencia" y, además, ha afirmado, "es una vacuna contra la violencia de género, nos permite que no caigamos en la terrible esclavitud del siglo XXI que son las dependencias emocionales que terminan de manera agresiva". En la misma línea, ha insistido en que "el mundo, sin duda, sería mucho mejor si le prestáramos mas atención a esa parte que tenemos todos y es que nacemos sexuados, nos morimos sexuados, y tener una salud sexual es fundamental para el bienestar", ha concluido Cabello.

Por parte de la Escuela Superior de Arte Dramático, ha sido su directora Cristina García, la encargada de recibir el premio. “Es un honor recibir esta distinción en nombre de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, Sólo tenemos palabras de agradicimiento”, ha declarado García, que lo ha calificado como Un incentivo para todos los que trabajan en la ESAD. En este sentido, ha declarado que la distinción es compartida con muchas personas, con los directoras y directores que soñaron con la escuela hace 70 años. “Es un incentivo para el profesorado que ha dirigido la formación del alumnado y un galardón también para los alumnos, que hace de la ESAD su casa”, ha dicho García, que no se ha olvidado de los músicos, artistas, escritores y ciudadanos malagueños que cada fin de semana se acercan a sus teatro para compartir la formación de los estudiantes. “Queremos compartir el premio con todos los centros de enseñanza de artes artísticas de nuestra comunidad, con las escuelas de danza y los conservatorios de música”, ha señalado.

El premio a la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto los ha recogido Ricardo Bandrés, quien ha dedicado la distinción a todos los clubes de la provincia “por el trabajo, ilusión, la promoción que realizan y los valores que están transmitiendo a través del deporte”, sin querer olvidarse también de los comités de árbitros, sin cuya participación sería imposible celebrar más de 300 partidos cada fin de semana.

Otro de los premiados ha sido la red de voluntariado de la Sierra de las Nieves. La distinción la ha recibido Josefina Molino, que ha dicho que se trata de un reconocimiento a la labor que realizan los voluntarios ambientales. “Este es un momento muy importante para nosotros, los voluntarios medioambientales y un orgullo poder recibirlo. Es un reconocimiento a la labor que desde hace 10 años venimos realizando. Somos un grupo de hombres y mujeres unidos por el amor a la naturaleza y el compromiso de dejar mundo mejor a la generaciones futuras”, ha señalado.

En representación de la empresa Freepik, una de las "startup" con mayor proyección no sólo en España sino a nivel mundial, ha hablado Luisa Mateos, que ha agradecido a la Junta de Andalucía el galardón asegurando que es "un honor que se nos reconozca es nuestra comunidad autónoma", y ha apuntado que "es el resultado del trabajo de casi 100 personas que trabajan desde Málaga para millones de usuarios en todo el mundo".

Por su parte, Manolo Sarria ha recibido el premio por "el esfuerzo, trabajo y tesón en el día a día de esta profesión, la del humor, que es tan complicada, pero a la vez tan placentera", ha explicado el propio humorista, actor, presentador y colaborador de espacios televisivos. Sarria ha apuntado que recibe dicha distinción "con muchísimo cariño", al tiempo que ha asegurado estar "orgulloso de ser andaluz y trabajador de la tierra". Así, el humorista lo ha querido dedicar a "toda la profesión y todas las personas que se dedican a exportar el nombre y la calidad desde Málaga al resto del mundo", a la vez que a su madre, una persona, que ha dicho, “nunca tuvo un premio, una distinción, pero que los dio todo por su familia sin tener nada, enseñó valores, humildad y camaradería”.

La directora del Área de Dermatología del Hospital Costa del Sol, Magdalena de Troya, ha señalado que esta distinción por su campaña 'Disfruta del sol, sin dejarte la piel', que comenzó en 2009 y que finaliza este año, "es un gran acicate para no abandonar este proyecto, sino seguir trabajando en la prevención del cáncer de piel".

La presidenta de la Asociación Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación (Incide), Lola Fernández, ha asegurado que el premio "nos servirá para seguir trabajando y luchando con las mismas ganas y, quizá, con algunas ganas más", al tiempo que ha asegurado que "es una satisfacción recibir premios, pero este muchísimo más porque tiene una connotación: ser entregado con motivo del Día de Andalucía".

El presidente de la Unión de Cooperativas Paseras de la Axarquía (Ucopaxa), Alejandro Fortes, ha resaltado que la pasa de Málaga es "un producto único" que está "muy vinculado a la provincia", pues solo se produce en Málaga y, concretamente, en la comarca de la Axarquía. Además, ha agradecido a la Junta, no solo el galardón, sino también el apoyo a que la pasa de Málaga "haya sido reconocida como Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial". Calvero ha dedicado el premio a los socios de la cooperativa, por ser quienes realizan el trabajo duro de la pasa.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer), Josefa Gómez, ha puesto en valor los 40 años de trabajo de la asociación explicando que "los inicios fueron por la supervivencia del paciente renal, cuando se intentaba que la diálisis fuera universal", y "la lucha de ahora es la calidad de vida" de este paciente. Gómez ha tenido un especial recuerdo a los donantes de órganos, al señalar que “donar órganos es regalar vida” y ha asegurado que el pre4mio no es una meta la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, son que su objetivo es luchar contra las enfermedades renales y sun prevención.

Por último, el presidente de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (Avoi), Juan Carmona, ha agradecido a la Junta el galardón al tiempo que han insistido en la labor de los voluntarios de ambas organizaciones. Carmona ha dedicado el premio a los voluntarios de la asociación, por dar lo mejor de si mismos los 365 días del año, a los equipos sanitarios, a los socios, a las empresas colaboradoras y a los niños y niñas del Hospital Marteno Infantil y sus familias.

El cierre del acto ha recaído en el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, que ha dicho que el 28F se celebra la conquista de la autonomía andaluza y el compromisos de seguir avanzando. Ha destacado que Andalucía es un foco de atracción de inversiones, aunque ha reivindicado una financiación más justa. "Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie", ha sentenciado Carnero, insistiendo en la financiación "justa", al tiempo que ha explicado la "necesidad" de, "como hicieron nuestros abuelos y padres hace 40 años, seguir luchando porque nuestros hijos puedan mantener la autonomía y puedan vivir en un país que se enriquece con la diferencia de todas las autonomías, pero también con la igualdad y equidad que hay entre ellas".