Las recomendaciones de Tráfico no frenan las grandes caravanas desde las playas El tráfico más denso con posteriores retenciones se produjo en la zona oriental. / Fernando González Las principales carreteras de la provincia registraron hasta 24 kilómetros de atascos entre Vélez-Málaga y Estepona JUAN SOTO Málaga Lunes, 31 julio 2017, 00:49

Las retenciones volvieron a convertirse ayer en las protagonistas de las últimas horas del fin de semana en la provincia. Pese a las recomendaciones realizadas a principios de semana por la Dirección General de Tráfico, que instó a salidas escalonadas y al uso de las autopistas, las carreteras de la Costa sufrieron un domingo más los ya tradicionales problemas de vuelta de la playa. Desde San Pedro Alcántara hasta Vélez-Málaga se acumularon hasta 24 kilómetros de atascos para desesperación de los conductores.

La situación comenzó a complicarse a partir de las 20.00 horas en la zona oriental de la provincia, sobre todo entre Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria. En este tramo de la A-7, en donde a la habitual salida de las playas se le unió el aumento de visitantes por la celebración del Festival Aéreo de Torre del Mar, se acumularon hasta 13 kilómetros de retenciones (entre los puntos kilométricos 249 y 262, en sentido a la capital). Igualmente se registraron incidencias en diferentes tramos de la parte occidental de la A-7 en sentido Málaga, sobre todo en San Pedro Alcántara (entre el 271 y el 273);en Mijas (del 201 al 206) y en Fuengirola (del 212 al 213).

Pero no fueron los únicos: los conductores que trataban de acceder o salir de la capital también sufrieron retrasos en la MA-20 a la altura de Guadalmar (entre el 1 al 4); y en la A-45 en sentido Córdoba a la altura de Las Pedrizas (entre el 116 y el 118). Según los datos aportados por el Centro de Gestión del Tráfico de la DGT, la situación no se normalizó en las diferentes carreteras de la provincia hasta pasadas las 22.00 horas.

Estas nuevas retenciones se producen apenas cinco días después de que Tráfico descartara establecer medidas para paliar las grandes caravanas de vuelta de las playas de Málaga al considera que no es posible habilitar carriles adicionales en los arcenes por motivos de seguridad. Aunque en otras épocas era común que se habilitaran carriles adicionales con conos en el arcén para facilitar la circulación en los momentos punta, desde la DGT consideran que algo así no se puede volver a realizar porque el estado del viario ha cambiado con las obras. Aseguran que no se puede hacer por seguridad, especialmente en caso de un accidente o un coche averiado; y porque en varios puntos ya se ha habilitado un tercer carril, por lo que el arcén no es suficientemente ancho ni existe una plataforma practicable. Finalmente, se considera que este sólo permitiría llegar antes al embudo de la siguiente salida.

Por todo ello se limitan a recomendar a los conductores que escalonen las salidas y el uso de las autopistas de peaje en horas punta.

Aunque las retenciones se han convertido en la tónica habitual en las carreteras de la provincia desde el inicio del verano, hace una semana se registraron cerca de 30 kilómetros de atascos. Como ocurrió ayer, los principales problemas se sufrieron en la parte oriental (entre Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria) y entre La Cala de Mijas y Fuengirola (en la occidental). En aquella ocasión, la situación se complicó un poco más por la coincidencia de varios alcances sin mayores consecuencias y por las procesiones de la Virgen del Carmen.