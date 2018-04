El PP recoge en Málaga casi 11.500 firmas para que se mantengan la prisión permanente revisable Dirigentes del PP y familiares de víctimas. / Ñito Salas Los populares destacan en un acto con el ministro de Justicia y familiares de víctimas que esa medida protege de delincuentes muy peligrosos ÁNGEL ESCALERA Málaga Sábado, 21 abril 2018, 15:12

El Partido Popular de Málaga ha recogido 11.378 firmas a favor de que se mantengan la prisión permanente revisable. Este sábado se ha celebrado una entrega simbólica de esas firmas en un acto desarrollado en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), con la presencia, entre otros, del ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del PP-A, Juanma Moreno; el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y familiares de víctimas: Antonio del Castillo (padre de Marta del Castillo); Manuel Torres (padre y abuelo de Estefanía y Aarón, víctimas del doble crimen machista ocurrido en la barriada de La Luz en 2014); su mujer, Isabel Verdugo, y su hermana, María del Mar Torre. También han estado Almudena y Antonio, padres de la pequeña Lucía, que fue encontrada muerta el pasado mes de julio en Pizarra en las vías del tren siete horas después de su desaparición.

Los dirigentes populares y los familiares de las víctimas han defendido que se mantenga en vigor la prisión permanente revisable, porque es una medida que «protege a la sociedad de delincuentes extremadamente peligrosos» y han dejado claro que esa pena no es una cadena perpetua y que está implantada en el resto de Europa. «¿Por qué en España vamos a tener menos fuerza contra los delitos más graves?», se ha preguntado el ministro de Justicia en su intervención, en la que ha destacado que el 80 por ciento de los españoles está a favor de la prisión permanente revisable. Juanma Moreno, por su parte, ha dicho que el PP no tiene mayoría en el Congreso, pero sí cuenta con la mayoría social para el mantenimiento de la prisión permanente revisable. «Tenemos el firme convencimiento de que vamos a ganar esta batalla y que la pena no se derogará, sino que se mejorará. La sociedad se ha rebelado contra la injusticia que supondría derogar la prisión permanente revisable», ha remarcado Moreno.

El acto lo ha abierto Elías Bendodo, que ha anunciado que el PP ha recogido en Málaga un volumen importante de firmas para que no se elimine una medida que «no busca la venganza, sino la justicia». Bendodo, que ha indicado que nunca ha habido una manifestación contra la prisión permanente revisable, ha asegurado que el PP lo que busca es proteger a los ciudadanos. Asimismo, ha indicado que no hay argumentos para criticar esa medida, salvo «el tacticismo político y el ataque al PP».

Tras Bendodo ha intervenido Antonio del Castillo, que ha recordado que la prisión permanente revisable entró en vigor en junio de 2015 y ha dicho que hay que unir fuerzas y partidos para lograr el mantenimiento de esa pena. Del Castillo ha comentado que le parece mentira que el PSOE se oponga a la aplicación de esa pena. Seguidamente, ha hablado Manuel Torres. A su juicio, la prisión permanente revisable sirve para que no haya otras muertes violentas. «Se trata de evitar más daños, sean directos o colaterales», ha significado.

El ministro de Justicia, por su parte, ha expresado que no hay nada más importante que escuchar a la gente para saber qué pasa en la calle, en referencia a que el 80 por ciento de los españoles está a favor de mantener la prisión permanente revisable. «Si un delincuente no está reinsertado no debe salir de la cárcel. Esta pena protege a las personas», ha manifestado Catalá, que ha criticado la postura sostenida en ese asunto por el PSOE y por Ciudadanos, por «creerse élites y que están por encima de los ciudadanos». El ministro de Justicia ha precisado que «el PP es un partido que está al lado de las personas y de la víctimas».

El acto lo ha cerrado Juanma Moreno, que ha recordado que los familiares que pierden a un ser querido de forma violenta se sienten «muertos en vida» y que ya nada vuelve a ser igual para ellos. «Como padre y como ciudadano mantengo el compromiso de que ningún asesino de los de la calaña de los últimos años esté en la calle si no es capaz de reinsertarse», ha subrayado el presidente del PP-A. Según ha dicho, ha sentido «vergüenza, bochorno y sorpresa por la actitud mostrada por otros políticos», en el tema de la prisión permanente revisable.

Moreno, que ha pedido a los socialistas andaluces que mediten y reflexionen para no dar la espalda a sus conciudadanos, ha reseñado que «la prisión permanente revisable no es una cadena perpetua, sino una pena pensada para proteger a la sociedad de delincuentes extremadamente peligrosos y una garantía de que ningún criminal salga de la cárcel si no está reinsertado». El presidente de los populares andaluces ha señalado que su partido «nunca renunciará a la justicia» y ha apostillado que la prisión permanente revisable «hace justicia reparadora».