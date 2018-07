Rechazan la alegación contra la elección de siete compromisarios de Málaga presentada por Casado Los miiltantes, durante la votación a los compromisarios en las primarias del 5 de julio. / SUR El Comité Organizador del Congreso del PP desestimó la petición por estar fuera de plazo, aunque desde el equipo del aspirante seguirán intentando su admisión ANTONIO M. ROMERO Viernes, 13 julio 2018, 01:06

El Comité Organizador del Congreso (COC) del PP, que preside el histórico Luis de Grandes, rechazó ayer la alegación presentada por el equipo del aspirante Pablo Casado contra la elección de siete compromisarios de la provincia de Málaga que, de esta manera, podrán asistir al cónclave extraordinario que se celebrará en Madrid el 20 y 21 de julio y de donde saldrá el sucesor de Mariano Rajoy como presidente de los populares españoles.

El COC desestimó la alegación al entender que se había presentado fuera de plazo. Una decisión con la que dan la razón a la dirección del PP de Málaga al considerar «que no hay irregularidad en el procedimiento y da por buenos los 101 compromisarios de la provincia», afirmaron fuentes consultadas. Cabe recordar que la cúpula del partido en la provincia, presidida por Elías Bendodo, apoya a la candidata Soraya Sáenz de Santamaría.

A pesar del revés que ha supuesto que el COC no haya admitido su demanda, en el equipo de Pablo Casado en Málaga no se rinden y fuentes consultadas anunciaron que seguirán intentando en próximas reuniones que se admita su reclamación porque entienden que se han vulnerado las normas del partido. «El COC no ha admitido ninguna de las alegaciones que se han presentado en toda España con el argumento de que estaban fuera de plazo y que hacían referencia a múltiples casuísticas, pero en este caso estamos hablando de una irregularidad manifiesta», añadieron las fuentes. La candidatura de Pablo Casado a nivel nacional presentó este miércoles ante el COC, a través de su representante ante este organismo, Ignacio Cosidó, un escrito ante el Comité donde solicitaban que se anulara la elección de siete compromisarios de la provincia de Málaga –los de las agrupaciones de Villanueva del Trabuco, Mollina, Algatocín, Alcaucín, Cútar, Campillos y Valle de Abdalajís– al considerar que su designación había sido «anómala».

No hubo candidatos

En el documento argumentaron que en estos centros de votación (donde debían votar los militantes de varios municipios) no se presentaron candidatos a ser compromisarios por lo que no hubo votación y, consecuentemente, esos puestos deberían haber quedado vacantes, aunque, según argumentaron, finalmente se cubrieron.

Un hecho que los afines a Pablo Casado consideraron como una vulneración del artículo 12.2 del reglamento marco de los congresos donde se estipula que «en el supuesto de que alguna asamblea local o de distrito no elija a los compromisarios asignados, estos no podrán ser sustituidos por afiliados de otras zonas». Así como una conculcación de la circular emitida por el COC al inicio del proceso en la que se recordaba que «no está permitido asignar vacantes de compromisarios a otras zonas del mismo ámbito territorial». Por lo que solicitaban que estos siete puestos quedaron vacantes.

Ante esta denuncia, la dirección provincial explicó que esta situación se había dado en otras provincias y admitieron que se habían cubierto las vacantes de compromisarios con suplentes de la misma comarca. «Así se había hecho siempre para otros congresos y no había habido ninguna controversia. Pero se ve que ahora hay quien se considera perjudicado y por eso se ha planteado el recurso», explicaron fuentes consultadas que anunciaron que acatarían cualquier resolución que adoptara el Comité Organizador del Congreso.