Reactivan las movilizaciones para exigir una actuación blanda en el paseo de Torre de Benagalbón Salado firmó antes de ser alcalde. / SUR La Plataforma Lirios de Mar convoca una asamblea para decidir las nuevas acciones tras la campaña participativa lanzada por el Consistorio EUGENIO CABEZAS Domingo, 13 mayo 2018, 01:31

El proyecto para que Rincón de la Victoria cuente con un paseo marítimo completo a lo largo de sus 7 kilómetros de frente litoral sigue generando opiniones encontradas. Después de que el pasado año la Plataforma Lirios de Mar, contraria a la iniciativa diseñada por la Demarcación de Costas en 2014, recopilara cerca de 7.000 firmas, el equipo de gobierno bipartito, de PP y PA, acaba de adjudicar un contrato menor para poner en marcha una campaña informativa, de recepción de propuestas y de votación, para elegir el diseño que finalmente se llevará a cabo en la franja costera de Torre de Benagalbón, que se extiende a lo largo de 3,6 kilómetros.

Tras tener conocimiento de esta noticia, los integrantes de la plataforma rinconera, que conforman ya más de 800 vecinos, han decidido reactivar sus movilizaciones para conseguir que la actuación que finalmente se ejecute sea lo más blanda posible, sin cemento ni hormigón, respetando al máximo el carril terrizo existente actualmente. Para ello, han convocado para hoy domingo una asamblea en la que fijarán las nuevas acciones que van a poner en marcha coincidiendo con la campaña informativa que va a desarrollar la empresa sevillana Crónica Comunicación S. L.

El portavoz de la plataforma, Antonio Trillo, avanzó a SUR que, en principio, ven «con muy buenos ojos» esta iniciativa del Ayuntamiento, ya que, a priori, supone darles la razón de que el proyecto elaborado por Costas en 2014 «no contaba con el consenso y el apoyo vecinal mayoritario». «Ahora tenemos que reactivarnos para conseguir que el diseño que se elija en la votación sea lo más parecido posible a lo que planteamos nosotros desde el principio», manifestó Trillo, quien señaló, no obstante, que no está «del todo de acuerdo» con las normas estipuladas para la fase de las votaciones.

«Restringirlo a los vecinos empadronados mayores de edad, a mí personalmente no me parece bien, porque estamos hablando de una franja de dominio público, y eso es propiedad de todos, también de los que no están empadronados», comentó Trillo, quien en cualquier caso resaltó que, a partir de ahora, van a estar «muy pendientes» de los pasos que vaya dando la firma encargada de poner en marcha la campaña informativa.

Para el desarrollo de la iniciativa, bautizada como 'Damos un paseo', se va a crear un 'microsite' del proceso (damosunpaseo.rincondelavictoria.es), en el que aparecerá toda la información relativa a los proyectos y las explicaciones sobre la votación y la campaña de participación. «Además se van a introducir factores novedosos a través de herramientas digitales de redes sociales, además de las físicas», detalló el alcalde rinconero, Francisco Salado (PP). El regidor firmó en marzo de 2017 a favor de la plataforma, antes de ser reelegido de nuevo alcalde, en junio pasado, con la moción de censura de PP, PA y Cs.

El nuevo paseo marítimo comprenderá desde el arroyo de Granadillas hasta el de Santillán. El proyecto elaborado por Costas preveía una inversión de unos 5 millones de euros. Los vecinos decidirán qué tipo de modelo desean en una serie de reuniones con los colectivos que quieran participar. Además, las personas que de forma individual quieran hacer llegar su opinión, podrán hacerlo a través de un mecanismo específico situado en el mismo espacio web. En un principio, se barajan tres alternativas de paseo: una actuación convencional, con hormigón y muros, una blanda y ecológica, y una mixta.