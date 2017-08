¿Puedo hacer una barbacoa en mi terraza? El Colegio de Administradores de Fincas y Bomberos aclaran una de las polémicas del verano en las comunidades de propietarios JUAN SOTO Málaga Domingo, 6 agosto 2017, 01:07

Se trata de una de las grandes polémicas del verano y tema de conversación habitual en las comunidades de propietarios de toda la provincia. ¿Puedo hacer una barbacoa en mi terraza? Cuando el sol deja de calentar y las noches se vuelven más apacibles, a más de uno se le ha antojado encender el fuego para prepararse unas chuletas a la brasa. Y a falta de un chalet o un enorme jardín, cualquier pequeña terraza se convierte en el refugio elegido por muchos para saciar su necesidad. Pero, ¿está permitido si vivo en un piso con vecinos por todos los lados?

Según explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Fernando Pastor, sí se pueden hacer, ya que las comunidades deben atenerse a lo que dicen las ordenanzas municipales y no hay ninguna regulación que lo prohíba de forma expresa. Es más, añade que las comunidad de propietarios no pueden censurar dicha actividad con carácter general si se realiza en el interior de las viviendas. “Una comunidad de propietarios sólo puede prohibir actividades que se realicen en las zonas comunes o que sean un delito, y hacer una barbacoa no lo es”, resume.

Por contra, asegura que las comunidades de propietarios sólo podrían tomar medidas de forma puntual si consideraran que esa actividad concreta genera graves molestias a otros vecinos, aunque nunca con carácter general, ya que no es lo mismo hacer una barbacoa en el bajo, en un piso intermedio o en un ático. En este sentido, explica que si un vecino hiciera barbacoas todos los días, se podría llevar la situación a la siguiente junta general de propietarios o, en su caso, a la Fiscalía, para que decidiera si es o no legal. Lo mismo ocurriría con otro tipo de actividades que podrían considerarse molestas como poner música por la noche, fiestas hasta altas horas o dejar el coche en el aparcamiento del vecino.

En relación a los municipios, desde el Colegio de Administradores de Fincas apuntan que los ayuntamientos sólo han llegado a prohibir estas actividades en circunstancias y momentos concretos, y siempre ateniéndose a motivos medioambientales y no vecinales. En este sentido, recuerda que Torremolinos publicó un bando en donde se prohibía hacer barbacoas en las zonas comunes de los edificios que se encontraban cerca de la zona de los pinos “pero no si se hacía dentro las viviendas”.

Desde el punto de vista de seguridad, desde el Real Cuerpo de Bomberos aseguran que es recomendable no hacer fuegos en el interior de las viviendas por el humo que se puede generar. De hecho, apuntan que a veces reciben avisos por humo y que cuando llegan a las viviendas comprueban que es a causa de una barbacoa en una terraza. “En esos casos sólo nos queda darnos la vuelta porque no podemos hacer nada”, explican.