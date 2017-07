El PSOE, a todo tren contra el proyecto del 'by pass' del Gobierno Los socialistas reclaman una infraestructura con "proyección de futuro" y anuncian una proposición en el Congreso y una moción en el Ayuntamiento IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 14 julio 2017, 12:42

Los socialistas cargan a todo tren contra el diseño del 'by pass' de Almodóvar que proyecta el Ministerio de Fomento. En una comparecencia conjunta del secretario general y diputado Miguel Ángel Heredia, junto con el nuevo portavoz municipal, Daniel Pérez, han valorado como "una chapuza" la propuesta de trazado, han exigido un trazado con una mayor capacidad y apto para velocidades más altas y han anunciado proposiciones en el Congreso de los Diputados y mociones en el Ayuntamiento de la capital.

La conexión de Málaga con Sevilla es muy necesaria, según Heredia, "pero lo que quiere hacer el Gobierno del PP es una chapuza", denunció, y puso de relieve que la curva tendrá un radio de sólo 500 metros, el más reducido de los enlaces de este tipo en España, lo que obligaría a reducir la velocidad a sólo 85 km/h, "y eso afectaría a la eficacia y a la seguridad". Además, recordó que la reducción del tiempo sería de 20 minutos, "esto es, tardaríamos 95 minutos en llegar". Sin paradas intermedias, según Fomento, esta reducción será de al menos 30 minutos (una hora y 25 de trayecto).

"Todo el mundo está en contra: los empresarios, los técnicos, la asociación de constructores y promotores e incluso el alcalde, que se caracteriza poco por criticar a su Gobierno", añadió. "Los socialistas planteamos que se haga una actuación con proyección de futuro, en nuestro país hay numerosos 'by pass' de unos 1.200 metros de radio, y lo que se haga en Almodóvar debe tener al menos ese, con el objetivo de que el tren no tenga que reducir tanto la velocidad y pueda circular en ese punto a entre 150 y 180 km/h, para reducir el tiempo entre Málaga y Sevilla en 45 minutos, por lo que se podría tardar sólo 70 minutos. Eso multiplicaría por cuatro el número de viajeros y eso es lo que planteamos y defendemos". Además, reclama que sea de doble vía y, a su juicio, todos estos cambios sólo suponen una inversión "ridícula" de 18 millones de euros más. "Es lo suficientemente escasa como para que tengamos una buena conexión". Por ello, el grupo socialista ha registrado esta semana una proposición no de ley en la que pide que esa infraestructura se haga "con consenso, que Fomento se siente con la Junta, diputaciones y alcaldes y entre todos tracen la mejor infraestructura".

Daniel Pérez, recientemente elegido portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, anunció una moción en la Comisión de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento, "para que todos los grupos políticos se posicionen a favor de una infraestructura segura, con un 'by pass' reglamentario y que ahorre tiempo notablemente". "Queremos un 'by pass' bien hecho y no uno inseguro, no puede ser una chapuza, hay que planificar las infraestructuras con tiempo y no ahorrando dinero, porque por encima de todo está la seguridad". Pérez también pidió a Francisco de la Torre que se posicione oficialmente, más allá de las declaraciones que viene haciendo en contra.