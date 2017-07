El PSOE da un suspenso al pacto de investidura de PP y C'S en Diputación Francisco Conejo denuncia que se ha incumplido el 81% del acuerdo y acusa a la formación naranja de ser “cómplice” del inmovilismo y las políticas “de derechas” de los populares ANTONIO M. ROMERO Lunes, 17 julio 2017, 14:58

Un suspenso “estrepitoso”. Esa es la nota que esta mañana ha dado el PSOE al acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos en la Diputación de y que permitió a los populares mantener el gobierno de la institución provincial en 2015 ya que, según el informe que han elaborado, se ha incumplido el 81% de las medidas recogidas en el pacto.

El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, ha denunciado que de las 62 medidas recogidas en el acuerdo de investidura no se han puesto en marcha cincuenta y sólo se han cumplido doce. “El balance es pésimo. El acuerdo entre PP y Ciudadanos es papel mojado”, ha resumido el dirigente del PSOE.

Por áreas, en materia de regeneración, transparencia y gestión de recursos, de las 36 medidas recogidas sólo se han cumplido ocho, según los socialistas. Entre los incumplimientos destacados por Conejo están que no se han llevado a cabo la revisión de las gerencias en los entes vinculados a Diputación y el PP “sigue recolocando a afines en las gerencias” de estos entes; no se ha llevado a cabo el punto que establece que los cuatro directores generales tienen que ser titulados superiores y preferentemente funcionarios de carrera; y se incumple la publicación de convenios íntegros suscritos por la Diputación y sus entes, de los viajes realizados con cargo al presupuesto de la Diputación y sus entes y de la agenda de los diputados y cargos de confianza políticos.

“Si Ciudadanos es el partido de la regeneración y la transparencia desde luego en la Diputación de Málaga no lo está demostrando. Todo sigue igual”, ha censurado Conejo.

En cuanto a las medidas recogidas en el apartado de una Diputación más eficiente, sólo se han puesto en marcha tres de las catorce recogidas en el documento. Así, el portavoz socialista ha denunciado el incumplimiento en la reducción de las vicepresidencias a dos -tras la última remodelación del presidente Elías Bendodo, hay tres-, en la elaboración de planes de empleo anuales en turismo, nuevas tecnologías y agrolimentación, en la fusión de los consorcios de agua y residuos sólidos o la eliminación del teléfono 085.

Los socialistas, en base a su informe, sostienen que el grado de incumplimiento de las medidas en el campo de la solidaridad es del cien por cien ya que no se ha desarrollado ninguna de las cuatro medidas previstas. Lo mismo sucede en los campos de Ética, Movilidad, Medioambiente y Ordenación del Territorio ya que, según Francisco Conejo, han incumplido la medida acordada de que la banca ética sea un elemento a puntuar positivamente en los contratos que la Diputación establezca en los concursos de contratación con entidades financieras; no se ha puesto en marcha un abono mensual para todos los transportes públicos; no se ha cumplido el acuerdo para finalización del saneamiento integral de aguas residuales de la provincia para lograr el vertido cero y promover la reutilización de aguas residuales depuradas; y no han realizado ningún informe ni ha tomado ningún acuerdo sobre la medida acordada para llevar a cabo una experiencia piloto de mancomunización de servicios.

En cuanto a la apuesta por la cultura, el PSOE denuncia que de las cuatro medidas previstas sólo se ha cumplido uno y que entre los incumplimientos está el de no impulsar como parte de Málaga la marca Picasso. “A mitad de mandato, PP y Ciudadanos suspenden estrepitosamente el cumplimiento del acuerdo de investidura”, ha subrayado Francisco Conejo, quien ha sostenido que el PP gobierna en la Diputación de Málaga como si tuviera mayoría absoluta y que Ciudadanos es “cómplice” del inmovilismo y de las políticas de derechas que ejecuta el equipo de gobierno popular.

A este respecto y cara a los dos años que restan de mandato en la Diputación, Conejo ha retado a Ciudadanos: “Tiene que decidir si quiere seguir siendo cómplice del inmovilismo del PP en la Diputación o aliado del resto de grupos de la oposición para cambiar las políticas que se llevan a cabo en la provincia de Málaga”.