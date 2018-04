El PSOE pide a la Diputación que amplíe el cheque-bebé a todos los municipios menores de 20.000 habitantes Los socialistas plantean esta iniciativa como una medida contra la despoblación ANTONIO M. ROMERO Lunes, 30 abril 2018, 14:17

El PSOE ha pedido esta mañana a la Diputación de Málaga que amplíe el cheque-bebé a todos los municipios menores de 20.000 habitantes como una de las medidas para luchar contra la despoblación que se está produciendo en las pequeñas localidades. Actualmente, la ayuda de 1.000 euros por nacimiento o adopción que concede la institución provincial beneficia a los residentes en los pueblos con menos de 5.000 habitantes.

Los socialistas han presentado la campaña 'Para que no juegue solo/a' con la que reclaman la ampliación de esta iniciativa. Ha sido en un acto al que han asistido el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, la diputada Sonia Ramos y algunos de los alcaldes y portavoces de los once municipios que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes en la provincia (Villanueva del Trabuco, Alameda, Algarrobo, Archidona, Campillos, Pizarra, Álora, Torrox, Benahavís, Casares y Manilva).

«Queremos más ayudas para las familias y menos requisitos de renta para recibir el cheque bebé de la Diputación de Málaga», ha afirmado Conejo, quien ha recordado que la ayuda que concede la institución provincial por nacimiento o adopción exige que las familias tengan una renta inferior a los 12.000 euros y que residan en los municipios menores de 5.000 habitantes. Un umbral que, a su juicio, deja fuera del programa a familias mileuristas con catorce pagas.

Presentación, esta mañana, de la campaña 'Para que no juegue solo/a'. / Ñito Salas

Por ello, los socialistas proponen incluir a las familias de municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes como beneficiarias de esta ayuda por nacimiento o adopción, aumentar los umbrales de renta para poder acceder a ella, que ahora está en 12.000 euros de máximo de renta, a 18.000 y crear una nueva ayuda de 500 euros para rentas entre 18.001 y 30.000. De esta forma, las familias de todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga con rentas de hasta 18.000 euros recibirían 1.000 euros por nacimiento o adopción y las familias con rentas entre 18.001 y 30.000 euros recibirían 500 euros.

Francisco Conejo ha recordado que, en base al estudio realizado hace unos días por el PSOE, ocho de los once municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes han perdido población y que sólo tres han ganado población -Benahavís, Casares y Manilva, todos ellos en la comarca de la Costa del Sol- «Es hora de que la Diputación se tome en serio el problema de despoblación en los pequeños y medianos municipios, que como hemos visto también sufren pérdida de habitantes. Se trata de conseguir el reequilibrio en las oportunidades entre el interior y el litoral, entre los pequeños y medianos municipios con las grandes ciudades, y evitar malagueños de primera y malagueños de segunda en función de su lugar de residencia», ha subrayado Conejo.

Por su parte, el alcalde de Álora, José Sánchez, ha defendido que el PSOE siempre ha apostado por los pueblos y ha recordado que en Andalucía no se ha perdido un solo municipio por despoblamiento en comparación con el resto de España. «Municipios como el nuestros tiene ayudas a familias numerosas, a empresarios, a jóvenes para acceder a la vivienda… y ahora queremos que también lo hagan otras administraciones como la Diputación. No podemos consentir que seamos los municipios medianos, que van entre 5.000 y 20.000 habitantes, los que siempre recibimos los cogotazos porque no somos pequeños ni somos grandes», ha manifestado.

Su homóloga de Archidona, Mercedes Montero, ha recordado que la Diputación tiene que atender «preferentemente» a los municipios de menos de 20.000 habitantes y que si la ayuda del cheque-bebé se aplicara a su localidad hubiera beneficiado a 213 familias. «Nos preocupa el despoblamiento de nuestros pueblos y creemos que esta, unida a otras medidas, puede contribuir a fomentar la natalidad», ha destacado.

El alcalde de Algarrobo, Alberto Pérez, ha sostenido que la despoblación es «un serio problema» que sufren especialmente los municipios que están en el tramo intermedio de población y «ni somos pequeños para unas cosas ni grandes para otras». Mientras que el portavoz socialista en Pizarra, Juan Antonio Gutiérrez, ha advertido de que con los datos en la mano en los últimos años «nuestros pueblos están despoblándose».

Por su parte, el portavoz socialista en Manilva, Diego Jiménez, ha apuntado que el caso de su municipio es un tanto diferente puesto que sigue creciendo en población, aunque ha recordado que ese crecimiento fue muy intenso en los últimos 20 años, incluso triplicando la población, «pero se ha notado que en los últimos años, probablemente como consecuencia de las crisis, el crecimiento es prácticamente cero y nos estamos estacando». Mientras que Antonio Muñoz, el portavoz socialista de Casares, ha criticado que el equipo de gobierno del PP en la Diputación diga «no» al cheque bebé para todos los municipios menores de 20.000 habitantes con la complicidad de Ciudadanos y la abstención de IU.