El PSOE pide la dimisión de Marina Bravo y el PP apoya a su diputada Imagen de archivo de Marina Bravo. / SUR El socialista, Francisco Conejo, afirma que este es un caso similar al que en 2009 obligó a Manuel Marmolejo a dejar su cargo de concejal. El vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, sostiene que «no hay causa» para la dimisión porque todo se ha hecho «con legalidad» y acusa a los socialistas de «juego sucio» ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 24 enero 2018, 13:09

El PSOE ha pedido esta mañana la dimisión de la diputada provincial de Medio Ambiente, Marina Bravo, por haber adjudicado en los últimos tres años y medio contratos por valor de 190.000 euros a la empresa de comunicación y publicidad en la que trabaja su pareja y cuyo administrador es el hermano de éste. Minetras que desde el equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga han mostrado su apoyo a la diputada y han asegurado que no hay motivos para que deje su cargo.

El portavoz socialista en la institución provincial, Francisco Conejo, ha dicho que este caso es similar al que en 2009 obligó a Manuel Marmolejo a dejar su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Málaga al conocerse que había adjudicado 18 contratos a la empresa de su cuñado. "A Marina Bravo no le queda otro camino que el que tomó Marmolejo, dimitir. Si no lo hace, el PP y Elías Bendodo (presidente de la Diputación) quedarán en entredicho en la provincia", ha afirmado.

Conejo ha asegurado que si Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, "dejó caer" a Marmolejo en 2009, Bendodo debe hacer lo mismo con Marina Bravo porque si no "habrá demostrado su complicidad y connivencia con esta práctica de clientelismo".

El dirigente socialista ha reiterado que Bravo "se ha saltado la ley que prohíbe contratar a familiares" y que este caso es "un nuevo escándalo de clientelismo, favoritismo y enchufismo en la Diputación". "Bendodo ha hecho de la Diputación su cortijo, el cortijo del PP de Málaga", ha apostillado.

Unas declaraciones a las que ha respondido de inmediato Francisco Salado, vicepresidente de la Diputación de Málaga -Bendodo se encuentra hoy fuera de la provincia-, para mostrar el apoyo del equipo de gobierno popular a Marina Bravo porque "no ha realizado nada irregular" y ha subrayado que están tranquilos porque todos los contratos que se han adjudicado desde el área de Medio Ambiente con la empresa TuImagina se han hecho dentro de la legalidad "más absoluta", conforme a la Ley de Contratos y con transparencia.

Salado ha acusado a Francisco Conejo de "juego sucio" y le ha preguntado si ha dimitido el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán -la empresa de su sobrino fue contratada por la Cámara andaluza para una campaña institucional-. "El señor Conejo no puede venir aquí a dar clases de ética, transparencia y buen gobierno cuando es una persona que ha estaddo investigada por un caso muy grave como fue la construcción de su piscina, donde se benefició de una artimaña legal para no pagar los impuestos que tenía que haber pagado. Se hizo una piscina ilegal, le pese a quien le pese, y no puede venir a dar clases de ética y buen gobierno porque está desacreditado", ha afirmado.

El vicepresidente de la Diputación ha recordado que la empresa TuImagina lleva trabajando con la institución provincial desde 2008 -bajo gobiernos del PSOE e IU- y que por una relación sentimental "sobrevenida" (en 2014) de una diputada con uno de los trabajadores de la misma, que es el hermano del administrador de la misma, no tiene por qué dejar de trabajar con la Diputación. A su juicio sería "una injusticia" que un empresario tuviera que dejar de contratar con una institución porque haya surgido una relación afectiva de uno de sus empleados.

Francisco Salado ha apostillado que este caso no es similar al de Manuel Marmolejo y ha reiterado que "no ha habido ningún favoritismo" a la empresa TuImagina, que trabaja también con la Junta de Andalucía, con ayuntamientos de diferentes colores políticos y empresas privadas.