El PSOE acusa a la Diputación de no redactar dentro de plazo los proyectos del PFEA
Viernes, 1 junio 2018

Peláez. El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, denunció ayer que debido a la falta de personal la institución provincial no está redactando a tiempo los proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de los pequeños municipios de la provincia, lo que está retrasando a su vez el comienzo de las obras en los pueblos. Conejo, que estuvo acompañado de la diputada provincial y vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Antonia García; el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez; la de Ardales, María del Mar González, y el de Arriate, Melchor Conde, señaló que el retraso que está sufriendo las obras del Plan de Empleo Agrario está afectando a miles de familias que necesitan los jornales para poder cobrar el subsidio agrario. Según el dirigentes socialista, en la provincia hay más de 31.000 afiliados al régimen especial agrario que tienen este subsidio gracias al PFEA. «Sin embargo, la Diputación no está haciendo los deberes. Los pueblos tienen la financiación, pero no los proyectos y por tanto no se pueden ejecutar», tras recordar que la inversión prevista en el Plan de Empleo Agrario en la provincia asciende a 26 millones de euros, entre los proyectos de Garantía de Renta y los de Empleo Estable.

En este sentido, el PSOE pide la contratación inmediata del personal técnico necesario en la institución provincial para poder elaborar los proyectos en el menor plazo posible, petición que según Conejo ya ha trasladado al propio presidente Elías Bendodo.

La Diputación señala que el problema radica en que 43 municipios han solicitado la redacción de 126 proyectos y que desde que se abre el periodo de solicitud hasta que finaliza, sólo hay 20 días. La institución que esta situación se produce todos los años, por lo que se priorizan los proyectos de aquellos ayuntamientos que quieren empezar antes las obras.