Entre la prudencia y la expectación ante la moción de censura

La política española vivirá entre hoy y mañana dos intensos días, que marcarán el futuro del país, con el debate y la votación de la moción de censura presentada por el líder socialista, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de la sentencia de la Gürtel que ha condenado al PP como beneficiario de este «sistema de corrupción institucional». El escenario es impredecible y está abierto porque todo puede pasar. Esta incertidumbre hace que los diputados malagueños de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y las direcciones provinciales de estos partidos sean prudentes y no se atrevan a hacer pronósticos sobre lo que a partir de este jueves pase en el Congreso de los Diputados.

Las declaraciones de los políticos malagueños se mueven el ámbito de los deseos y en poner sobre la mesa los argumentarios de sus partidos. El único elemento común entre todos ellos es la preocupación por lo que pueda suceder, tanto si prospera o no la moción de censura, en el ámbito político y económico.

Con evidente preocupación por las derivadas de esta situación, Carolina España confía en que la moción de censura no prospere «por el bien de España». La diputada del PP sostiene, al igual que lleva haciendo su partido en los últimos días, que la situación económica por la que pasa el país –donde los datos apuntan a una senda de recuperación tras la crisis– no puede permitirse crear una situación «tan extraña» como la actual y que esta moción de censura «para la que no hay motivos suficientes» desacredita a España ante Europa.

La diputada malagueña reprocha la «irresponsabilidad» de algunas formaciones políticas como el PSOE, que han visto en esta situación «una oportunidad para obtener rédito electoral» sin medir las consecuencias que tiene para los ciudadanos. «Por culpa del PSOE volvemos a mirar la prima de riesgo», asegura en declaraciones a este periódico.

En esa línea se mueve Elías Bendodo, quien considera que la estabilidad política es fundamental para propiciar crecimiento y expectativas de futuro y confía en que los partidos que ahora «amenazan con romper esta estabilidad» dejen al margen el tacticismo político y los posibles réditos electorales y no pongan en riesgo lo conseguido hasta ahora con la recuperación. El presidente del PP en Málaga reivindica que hay un Gobierno «serio y responsable» que acaba de aprobar unos presupuestos generales y que está trabajando a favor de la recuperación y está comprometido en «la lucha contra la corrupción».

Desde las filas del PSOE, el diputado Miguel Ángel Heredia afirma que España necesita que salga adelante la moción presentada por su partido para que haya un presidente del Gobierno «creíble, que dé confianza y estabilidad». El socialista argumenta que tras la sentencia de Gürtel, Rajoy «está inhabilitado» para seguir en La Moncloa y que el PSOE ha presentado la moción como un ejercicio de responsabilidad. Eso sí, añade que en este proceso no debe haber acuerdos ni concesiones a los independentistas.

José Luis Ruiz Espejo, secretario general del PSOE de Málaga, respalda la «responsabilidad» con la que está actuando la dirección federal de su partido y confía en que se produzca un cambio de Gobierno y se puedan convocar elecciones. «La gente está pidiendo la salida del PP del Gobierno, por no asumir responsabilidades tras la sentencia del caso Gürtel y porque los tres jueces han afirmado que la declaración de Rajoy al respecto no fue verosímil. Somos conscientes de que esta situación desemboca en una inestabilidad política que hay que cerrar de la forma más inmediata. Y en eso está el PSOE desde el primer momento. En consonancia con lo que creemos, piensa una mayoría social en España», apostilla.

Montero, se moja

Alberto Montero, diputado de Unidos Podemos y secretario general de Podemos en Málaga capital, fue el más claro y se moja a la hora de hacer sus pronósticos ya que cree que la moción de censura no va a salir adelante y que al único partido que «le interesa» a día de hoy ir a unas elecciones generales anticipadas es a Ciudadanos.

En este punto, Montero manifiesta que si Rajoy supera la moción de censura no va a ir a las urnas inmediatamente, sino que esperará a ver qué ocurre en las citas electorales que están en el calendario: las autonómicas, municipales y europeas de 2019.

El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, es explícito al decir que «es imposible saber lo que va a pasar» y se muestra muy crítico con la postura de Pedro Sánchez de intentar ser presidente a toda costa aunque sea apoyándose en los independentistas. A su juicio, hace falta un Gobierno fuerte que «sólo pueden dar las urnas».

Por su parte, desde IU en Málaga, su coordinador provincial, Guzmán Ahumada subraya que la moción de censura «es más que necesaria y urgente para echar a los corruptos del Gobierno» y acusa a Ciudadanos de ser «cómplice» del PP.