Propuestas solidarias para recibir la Navidad en Málaga

Las fiestas navideñas son la época del año de la solidaridad por antonomasia. En estos días se dispara el consumo, pero también surgen los buenos propósitos y las ganas de ayudar. Por otro lado, son tiempos duros para los que menos tienen. Las entidades sociales se afanan en celebrar eventos para recoger juguetes o alimentos para estas fechas, o fondos para financiar los proyectos que llevan a cabo durante todo el año. Resumimos algunas de estas propuestas para despertar el espíritu de la Navidad en Málaga.

Deporte y juguetes. Entreno con los Reyes Magos

Zapas Solidarias une altruismo y deporte. Este domingo 17 de diciembre a las 11.00 horas, desde el Auditorio Edgar Neville de la capital (frente a las letras de La Misericordia), la ONG propone un entreno al que no faltarán los Reyes Magos. El objetivo es recoger juguetes nuevos para repartirlos entre los niños de familias con escasos recursos de la provincia. Así lo indica una de las responsables de la asociación, Noelia Muñoz, la carrera constará de 5 kilómetros corriendo y 1’5 kilómetros caminando. Los juguetes se repartirán entre los niños más desfavorecidos de Málaga a través de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Potitos. Fundación Vértice se vuelca con los más pequeños

Tras nueve años, regresa la campaña ‘Un potito por Navidad, una cena para ellos’ de la Fundación Vértice, que pretende recoger el máximo número de potitos posibles para entregarlos a la ONG de Biberódromo. La recogida de potitos finaliza el 5 de enero. La donación de potitos se puede realizar en las sedes de Vértice: C/Hilera, 14; C/ Alonso de Palencia, 15; C/Beatas, 20 y Pasaje Calderón y Cubero, 2 en Málaga y Conde Duque, 6 en Madrid. Pero hay más puntos de recogida que se están sumando a la campaña; se pueden consultar en la web http://www.vertice.org/unpotitopornavidad/, en las redes sociales de Vértice con el hashtag #unpotitopornavidad.

Toy Run Komando Amimoto. Moteros con barba blanca

Torremolinos acogerá un año más y por tercera vez la ruta solidaria Toy Run del motoclub Komando Amimoto, en la que cerca de un centenar de moteros vestidos de Papá Noel recorrerán las calles del municipio con el objetivo de recoger juguetes para los más pequeños. El acto benéfico tendrá lugar el sábado 16 de diciembre en la plaza de La Nogalera y contará con conciertos en directo. La cita es a partir de las 11.00 y hasta las 16.00 horas. Los juguetes se entregarán a distintas asociaciones, fundaciones sociales y ONGs de ayuda a la infancia del municipio.

Cruz Roja. El reto de llegar a 1.500 niños

Cruz Roja también inicia su campaña de recogida de juguetes nuevos. El objetivo es atender a 1.500 menores en la provincia (en torno a 500 en Málaga capital). Los puntos de recogida de Málaga capital son Cruz Roja Juventud (en c/ Cuartel de Caballería s/n); MGI. Recogida con voluntariado de Cruz Roja en sus tiendas de toda la provincia los días 15 y 16 de diciembre; Museo Automóvil. Iniciativa ‘Un coche, una sonrisa’ (Edificio Tabacalera - Avenida Sor Teresa Prat, 15); Ocasión Casa Grupo Inmobiliario ( c/ Gerona, 20), con el apoyo de muchos comercios del entorno; Colegio de Mediadores de Seguros, que llevan a cabo la iniciativa ‘Mediador asegura un juguete’ (Avenida José Ortega y Gasset, 124. Planta 1º. Oficina 1); Cómic Stores, con el evento ‘Torneo de Magic formato Modern’, el día 17 de diciembre(c/ Trinidad Grund, 11); Colegio Platero, con la fiesta de Navidad con alumnado, padres y madres el 21 de diciembre; Gimnasio Forus Trinidad (c/ Malasaña, 4); Café Rock Irlandés (c/ Tomás Echevarría, 6).

Sorteo. Un coche por ayudar a Cudeca

La Fundación de Cuidados del Cáncer organiza por primera vez la rifa solidaria de un coche, cuyos beneficios servirán para financiar los distintos proyectos que tiene en marcha para apoyar a pacientes de cáncer y de otras enfermedades en estado avanzado o terminal y a sus familias. El vehículo, valorado en 9.900 euros, es un Renault Clio Life 1.2 16v 55kw (75CV). Además, Cudeca asume los gastos de matriculación del vehículo a nombre del ganador y el pago de la retención del IRPF correspondiente. Las papeletas para participar en el sorteo, coincidiendo con el sorteo extraordinario de la ONCE del 1 de enero 2018 pueden adquirirse en el centro de la Fundación Cudeca de Benalmádena; en las oficinas de Rubén Exchange en Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, y en la Tienda Mapuchi moda de La Cala de Mijas.

Málaga Acoge. Se buscan padrinos para cartas

Málaga Acoge busca un año más padrinos para las cartas de los Reyes Magos de los niños a los que atiende a través de distintos programas educativos. Las familias que lo deseen pueden colaborar y hacer realidad los deseos que piden niños de familias con escasos recursos. El año pasado fueron más de 200 los ayudantes que colaboraron para un total de 197 cartas. Una iniciativa ilusionante porque las personas que decidan ayudar pueden saber el nombre, edad y gustos del niño que le toca.

Cofradías. Solidaridad desde las hermandades

La Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza repite su campaña ‘Campaña de Reyes’ para acercar la ilusión a aquellos que más lo necesitan durante esta época tan señalada. La forma de contribuir en esta Campaña es la solicitud de participación antes del 22 de diciembre mediante un correo electrónico a la siguiente dirección: info@cofradiaestudiantes.es indicando el nombre, apellidos y teléfono. Una vez recibidos los datos, se adjudicará un niño a cada familia, del que conocerán su nombre de pila y edad para comprarle un regalo.

Altamar. Fiesta solidaria en Mare Nostrum

El 16 de diciembre la asociación Altamar, que ofrece apoyo escolar a niños de la Trinidad, estará en el Centro Comercial Mare Nostrum donde a cambio de un juguete nuevo el público podrá participar en una gran fiesta solidaria con actividades y talleres que organiza Compañia Tizzas. Además, los niños de Altamar han escrito sus cartas de Papá Noel y buscan padrinos. La entrega de regalos será el día 21 en la sede de la ONG. Además, recogen donativos para que las madres de familias sin recursos puedan ir ellas mismas a las tiendas, con miembros de la asociación como pajes reales, a hacer sus encargos para el día de Reyes.

Acompañamiento a ancianos. Harena busca voluntarios para sus mayores

En estos días de fiestas, la soledad se convierte en una losa para muchos malagueños. Muchos de ellos son personas mayores. Por eso, desde la Fundación Harena están haciendo especial hincapié en estos días en la búsqueda de voluntarios para sus programas de acompañamiento. Solo hacen falta unas pocas horas. Según su presidenta,

Y mucho más...Acciones Madre Coraje, la Protectora y OSAH

El Parque del Oeste acoge el día 17 un corralito de cachorros en acogida de 11.00 a 15.00 horas. La intención, además de concienciar contra regalar animales en Navidad, es buscar familias a estas mascotas. También en Madre Coraje es una fecha especial para recoger juguetes, aunque los reciben durante todo el año tanto en sus tiendas como en su sede para enviarlos a Perú. OSAH Hispana (en Carranque) también hace campaña especial de recogida de juguetes y ropa para sus usuarios.