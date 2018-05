Los Presupuestos estatales incluyen fondos para recrecer la presa de La Concepción El embalse de La Concepción está al 100% de su capacidad, aunque esta es muy reducida. / SUR La aprobación de una enmienda del grupo de Ciudadanos hace posible que este proyecto entre en las cuentas por primera vez desde 2006 IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 24 mayo 2018, 00:40

Una enmienda de Ciudadanos a los Presupuestos Generales del Estado, que se aprobaron ayer en el Congreso de los Diputados, ha hecho posible que el proyecto del recrecimiento de La Concepción entre en las cuentas públicas por primera vez desde hace más de una década. En concreto, habría que remontarse a 2006 para encontrar una partida para esta infraestructura, que es evidente que no se ejecutó. La propuesta, según la propuesta que está en vigor, y que fue redactada por la Junta, pretende triplicar la capacidad de almacenamiento de agua, que actualmente es de sólo 61,85 hectómetros cúbicos. El objetivo es ejecutar un segundo cierre aguas abajo del actual, lo que ampliará el vaso hasta los 180 hectómetros cúbicos, y se convertirá así en el mayor de la provincia, por delante incluso del de La Viñuela (165,43 hm3).

En realidad, se presentaron dos propuestas similares: la que ha salido adelante, a iniciativa del diputado de Cs por Málaga Guillermo Díaz, y que ha permitido colar una partida de un millón de euros. Y la segunda, a cargo del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que pedía dos millones de euros para el mismo fin, y que no salió adelante.

Lo cierto es que no es previsible que la cuantía finalmente consignada se acabe gastando en el periodo de vigencia del actual PGE, pero su inclusión tiene una carga simbólica, dado que lo que no está en las cuentas estatales, no existe. Este avance permitirá al menos que la obra se incluya entre las prioridades de Acuamed y del Ministerio de Medio Ambiente, y que se pueda fiscalizar.

Guillermo Díaz mostró ayer su satisfacción por que finalmente haya salido adelante la propuesta, que es una de las principales enmiendas provinciales que se ha introducido en el PGE desde Ciudadanos. «Vamos a vigilar el cumplimiento en las cuestiones de trenes y de agua, sobre todo la segunda, que es la materia más importante que tenemos sobre la mesa», aseguró el diputado malagueño, quien alertó sobre el riesgo de que la Costa como destino turístico pueda llegar a sufrir un decreto de sequía, por la escasa capacidad actual del embalse. A su juicio, este tema sólo ha servido hasta ahora para que PP y PSOE se enfrenten entre sí y a los territorios.

El tren copa las cuentas estatales para Málaga Las cuentas públicas estatales suben ligeramente para este ejercicio a casi 142 millones, un 3,7% más, y prevén fondos para acometer una serie de proyectos clave. Entre ellos, destaca la apuesta por prolongar el tren a Marbella, que aparece en dos partidas, una de Adif, dentro del capítulo de Alta Velocidad, como «Estudios y proyectos del tren de la Costa del Sol», con seis millones de euros; y otra del Ministerio de Fomento, de 420.000 euros. Aunque consignados en otras provincias, también es relevante el caso del tramo del corredor ferroviario entre Bobadilla y Algeciras ( 31,8 millones). Y lo mismo ocurre con el 'by pass' del AVE que permitirá mejorar el tiempo de trayecto desde la capital malagueña hasta Sevilla (12,4 millones).

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia recordó que su grupo registró una enmienda por valor de dos millones de euros para esta actuación, pero ha sido rechazada por Ciudadanos y por el PP. En cualquier caso, valoró que Rajoy «ya no tiene excusas» para seguir retrasando el inicio de las obras.

El representante del PSOE coincidió con el de Cs en la necesidad de garantizar el abastecimiento a medio plazo de la Costa del Sol, «de lo contrario puede llegar el momento en que haya un problema con el agua y eso sería un problema enorme para nuestra principal fuente de riqueza, que es la industria turística».