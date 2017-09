El presidente del Colegio de Médicos reclama a la consejera de Salud el tercer hospital para Málaga Toma de posesión de la nueva junta directiva del Colegio de Médicos de Málaga Juan José Sánchez Luque considera necesario que se ponga en marcha la segunda reforma de la atención primaria ÁNGEL ESCALERA Málaga Lunes, 25 septiembre 2017, 15:00

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, ha reclamado a la consejera de Salud, Marina Álvarez, la construcción de otro hospital para Málaga capital. Sánchez Luque hizo esa petición en el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva de su colegio profesional, celebrada el pasado sábado, con la presencia, entre otras autoridades, de Marina Álvarez. Además de defender la necesidad de otro hospital público en la capital malagueña, el presidente del Colegio de Médicos pidió a Salud la segunda reforma de la atención primaria y que se adopten las medidas necesarias para mejorar la relación médico-paciente.

Sánchez Luque aprovechó la presencia de la consejera de Salud para poner sobre la palestra que la construcción de ese hospital es imprescindible. En una entrevista publicada por SUR tras resultar reelegido, el presidente de los médicos malagueños afirmó: «Lo primero que Salud debe tener claro es si dispondrá de recursos para hacer el hospital. Si no de qué sirve crear una comisión que ya lleva meses trabajando sin que se hayan visto aún resultados. Puede haber toda la buena voluntad del doctor García de Arboleya, que lidera esa comisión, pero hay que tener la seguridad de que habrá una dotación presupuestaria y que se fijarán unos plazos concretos. Si no es así, no sé para qué se constituye una comisión. A veces las comisiones se crean para dilatar una situación».

En el discurso que pronunció en la toma de posesión de su cuarto mandado al frente del Colegio de Médicos de Málaga, Sánchez Luque dijo que el Colegio seguirá alzando la voz «para reclamar mejores condiciones que permitan ejercer la medicina dignamente». En su intervención, destacó las dos novedades del mandato: la creación de un espacio científico formativo ubicado en la sede colegial y el impulso de la Fundación del Colegio de Médicos. Asimismo, adelantó que próximamente el Colegio presentará una campaña de concienciación ciudadana contra las agresiones a médicos, así como un estudio de los médicos que se han ido a trabajar fuera de Málaga por motivos laborales.

A la toma de posesión acudieron, entre otros, el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan Antonio Repetto; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Salud, Marina Álvarez, y el decano de la Facultad de Medicina de Málaga, Pablo Lara.