Las presas del Guadalhorce se sitúan en alerta y la Junta aplaza las medidas hasta final de mes

Preocupación por los cultivos de invierno

La situación en la que se encuentran los embalses del sistema del Guadalhorce preocupa bastante a los agricultores y de manera especial a aquellos que tienen cultivos de invierno sembrados (alcachofas, coles, coliflor, habas...), desde el momento en que la campaña de riego de verano concluye este 9 de octubre, después de que Medio Ambiente aceptara prorrogarlos. Inicialmente se había fijado como fecha tope para la campaña de riego el 15 de septiembre. El grueso de la dotación para regadío del sistema se suministra en verano, y sólo una mínima parte en invierno en riegos de mantenimiento de los cultivos leñosos, si no se producen lluvias, como riegos extraordinarios. «Cuando se corte del agua sólo nos quedará esperar a que llueva para que se rieguen los cultivos», ha señalado el secretario de Aprema, Juan Antonio Aguilar, que se ha quejado de que sea sólo la agricultura la que sufra restricciones. Para Aprema, la campaña de riego debe ser continuada durante todo el año y no sólo en verano. Aguilar se ha quejado de que mientras al sector agrícola se le ha ido recortando la dotación de agua, no ha sucedido lo mismo con otros sectores. «No hemos oído hablar siquiera de ninguna campaña llamando a hacer un uso responsable del agua de abastecimiento en sectores como el turístico. «Nos gustaría que vinieran a la provincia 50 millones de turistas, pero la agricultura no puede ser la única que sufra las restricciones», ha insistido Aguilar.