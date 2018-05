Piden más de 100 años para el entrenador de fútbol base acusado de abusos o proposiciones sexuales a 25 menores en Málaga La Fiscalía considera, no obstante, que el periodo máximo de cumplimiento sería de 20 años de prisión, es decir, el triple de la pena más grave JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Viernes, 4 mayo 2018, 14:22

Llevaba dos décadas trabajando en el fútbol base malagueño, donde se le consideraba un histórico de los banquillos. J. C. C. F., de 45 años, casado y con hijos, fue detenido en diciembre de 2016 -lleva en prisión desde entonces- por abusos sexuales a un jugador al que entrenó y por intercambiar imágenes de contenido sexual con otros cinco. Todos eran menores.

La detención del entrenador, que supuso un escándalo en el deporte local, fue solo la punta del iceberg. Porque los investigadores, al analizar su teléfono y un ordenador e indagar en los clubes donde entrenó, acabaron por identificar a un total de 25 posibles víctimas (de entre 11 y 17 años) del procesado, que admitió tener «un problema» y reconoció que lo había hecho «no era ético».

Concluida ya la instrucción del caso, la Fiscalía de Málaga ha detallado en un extenso y minucioso escrito de acusación -30 páginas- los delitos que habría cometido respecto a cada uno de los menores y pide para él penas que suman 100 años y siete meses de prisión, según ha podido confirmar SUR.

El fiscal, en su relato acusatorio, sostiene que el procesado, aprovechando su condición de entrenador y la ascendencia que ello provocaba en los menores a los que dirigía, habría realizado tocamientos en varias ocasiones a una de las víctimas, mientras que, con el resto, mantuvo conversaciones en persona o por WhatsApp en las que, al parecer, les hacía proposiciones sexuales, bien para citarse, bien para que le enviaran fotos íntimas.

J. C. C. F. es técnico de III nivel (titulación que le permite dirigir a equipos de cualquier categoría nacional o internacional). Entrenó, entre otros, a la Olímpica Victoriana, el Puerto Malagueño, el Rincón de la Victoria o incluso el Málaga, donde estuvo entre los años 2012 y 2014, aproximadamente. En el conjunto blanquiazul empezó como segundo entrenador de alevines para, después, pasar a ser primer técnico de cadetes y posteriormente del juvenil. Luego volvió al cadete, aunque por poco tiempo, ya que el club prescindió de sus servicios. Llegó a dirigir al Antequera en Tercera División, aunque no tardó en ser destituido. Desde el 7 de octubre de 2016 era el responsable del material en el equipo de primera andaluza cadete en el Alhaurín de la Torre, aunque solo sobre el papel, ya que el fiscal considera que, de hecho, era el entrenador.

Sólo por la primera de las denuncias, la que dio origen a la investigación policial, el representante del Ministerio Público solicita que J. C. C. F sea condenado a 31 años de cárcel por dos tres delitos de abusos y uno más de exhibicionismo y provocación sexual. El testimonio de esta víctima, que fue clave en la investigación, surgió por una casualidad. El joven tuvo un incidente y sus padres, como castigo, le retiraron el teléfono móvil. Los progenitores decidieron examinar sus chat de WhatsApp en busca de una explicación a ese mal comportamiento y descubrieron las conversaciones que mantenía con un exentrenador, que las orientaba siempre hacia el tema sexual. Al leer lo que escribía a su hijo, los padres acudieron al Grume de la policía para denunciar los hechos.

Los abusos a este menor se habrían producido en tres episodios diferentes distanciados en el tiempo. La primera vez, cuando el crío tenía 12 años en un autobús en el que se desplazaban a un evento deportivo, donde además de supuestos tocamientos le habría mostrado un vídeo con escenas pornográficas. Después habrían vuelto a producirse abusos hasta en dos ocasiones más, una de ellas durante un viaje del equipo y la otra, años después.

Respecto a los demás menores, el procesado les habría mostrado, en unos casos, vídeos pornográficos, o bien requerido o enviado imágenes de carácter íntimo, mientras que, en otros, les habría propuesto contactos sexuales (en algún caso, a cambio de pequeñas cantidades dinero) o incluso les habría ofrecido llevarlos a prostíbulos. Para conseguir sus propósitos, habría llegado a prometer a algunos de los menores ayudarles en su carrera deportiva o darles el brazalete de capitán del equipo.

Para la Fiscalía, los hechos serían constitutivos de delitos de abusos sexuales con prevalimiento, corrupción de menores, exhibicionismo y provocación sexual o acoso sexual a menores, entre otros. La suma de todas las penas que solicita ascienden a 100 años y siete meses de prisión, aunque el propio Ministerio Público advierte de que, al amparo del artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo de condena no puede exceder del triple de la pena más grave, por lo que, en el supuesto de ser condenado, el procesado «únicamente cumpliría 20 años de cárcel».

No obstante, el fiscal solicita a la Sala que en su fallo indique que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación de tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional operen sobre la totalidad de las penas que se le pudieran imponer en la sentencia, y no sobre el periodo máximo de cumplimiento (los mencionados 20 años).

También pide el representante del Ministerio Público que J. C. C. F. sea condenado a una inhabilitación especial durante 25 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, así como que tampoco pueda acercarse ni comunicarse con las víctimas durante un plazo de 10 años.

Una vez cumplida la pena de prisión que pueda recaer sobre él, la Fiscalía también insta al tribunal a que le imponga una libertad vigilada durante otros 10 años en los que deberá cumplir una serie de medidas cautelares, como la presentación periódica ante el juez, comunicar cada cambio de domicilio o viaje al tribunal, acudir a acontecimientos deportivos con menores o participar en programas de educación sexual cada dos años.