Cada paciente tendrá un médico y un enfermero de referencia en las urgencias del SAS Dos profesionales miran los colores asignados a los pacientes. / SUR El Hospital Clínico empieza a aplicar el plan para reforzar la vigilancia en las salas de espera y asegurar la identificación de los enfermos ÁNGEL ESCALERA Málaga Sábado, 26 mayo 2018, 00:28

La seguridad en las salas de espera y la identificación de los pacientes en las urgencias de los hospitales del SAS se va a incrementar con la aplicación de una serie de medidas, que ya se están aplicando en el Clínico Universitario y que estarán implantadas en el resto de centros hospitalarios públicos este verano. Uno de los procedimientos establece que a cada paciente se le asigne un médico y un enfermero de referencia, que son los responsables directos de su atención durante su estancia en las urgencias. «Lo que se busca con las actuaciones puestas en marcha es que haya una mayor seguridad y una identificación inequívoca de los pacientes a través de unos protocolos consesuados», explicó a este periódico el director de la unidad clínica de gestión de urgencias del Hospital Clínico, Eduardo Rosell. Este centro hospitalario atiende una media de 420 urgencias diarias.

Entre los objetivos del aumento de la seguridad y del control identificativo de los usuarios está que no vuelvan a suceder hechos como el ocurrido hace unos meses en las urgencias del Hospital Comarcal de Antequera cuando un hombre, que esperaba los resultados de una prueba, sufrió un ictus sin que nadie se diera cuenta. El paciente, que ante la gravedad de su caso fue trasladado al Hospital Regional Carlos Haya, falleció días después. Por tanto, estos procedimientos que se están aplicado ya en el Clínico se encaminan a una correcta identificación de los pacientes con la finalidad de reducir los errores relacionados con los protocolos, los cuidados y la asistencia ofrecida.

Pulseras identificativas

Al objeto de garantizar la correcta identificación, a cada enfermo se le coloca una pulsera de color blanco con una serie de datos, indicó el doctor Rosell. Para mayor seguridad, además de la comprobación verbal y documental de los datos mediante unas preguntas, se compara la verificación de palabra con la información que aparece en la pulsera y con la documentación de la historia clínica. Además, si el paciente es considerado vulnerable (dependiente o frágil), su identidad se corrobora con familiares o cuidadores. En caso de que se encuentre solo, se aplica el procedimiento de situaciones especiales.

«Los profesionales de enfermería supervisamos la colocación de las pulseras, que el paciente mantendrá durante todo el tiempo que esté en urgencias», señalo María del Carmen Ramos, supervisora de urgencias del Hospital Clínico.

Otro elemento para incrementar la seguridad es que en el programa informático Diraya de las urgencias, la prioridad de los enfermos se establece por criterios de gravedad y teniendo en consideración la fragilidad o vulnerabilidad de los mismos, puso de manifiesto Eduardo Rosell. El jefe de las urgencias del Clínico precisó que se han fijado unos colores para clasificar a los pacientes en el Diraya. Así, el rojo se asigna a personas dependientes que llegan solas a urgencias, el amarillo es para usuarios dependientes que están acompañados, el verde se da a pacientes no dependientes que se encuentran solos y el blanco corresponde a los enfermos no dependientes que están acompañados.

Otro elemento importante previsto en este plan de mejora de la seguridad en urgencias consiste en un mecanismo de actuación que se activa cuando un paciente no responde tras llamarlo para ofrecerle la asistencia sanitaria que necesita. Los usuarios son informados en el servicio de admisión o en el de triaje que no deben marcharse de las urgencias sin comunicarlo previamente. Cuando no se encuentra a un enfermo, tras revisar su historia, se procede a buscarlo tanto en el interior como en el exterior de las urgencias y se comprueba si está pendiente de alguna prueba complementaria.

La búsqueda se hace hasta en tres ocasiones, con intervalos de 10 minutos sin es un paciente de un grupo de riesgo y de 20 minutos si no lo es. «Estas medidas se hacen para que haya una mayor seguridad y una mejor localización de los enfermos, dijo María del Carmen Ramos. En los casos en que el usuario no es localizado, se avisa a su médico de referencia para que le dé el alta por ausencia. Si esa ausencia supone un riesgo para el paciente o para otras personas, se avisa al servicio de seguridad o la Policía Nacional y el centro hospitalario se pone en contacto con el domicilio del enfermo por si este acude a su casa.