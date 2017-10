El otoño irrumpe esta semana con bajadas de temperaturas y lluvias en Málaga A última hora de este martes entrará un frente por el oeste hacia el este IGNACIO LILLO Málaga Lunes, 16 octubre 2017, 12:08

El huracán Ophelia, ya convertido en borrasca pos-tropical, va a dejar sentir sus efectos esta semana en Málaga, aunque de forma colateral. Este fenómeno ha provocado una rotura del bloqueo anticiclónico que ha imperado durante toda la primera quincena y ha abierto la puerta para que entren los frentes, según explican desde el Centro Meteorológico de Aemet.

De esta forma, el veroño vivirá un breve paréntesis esta semana, cuando se espera una bajada generalizada de las temperaturas y puede llover en toda la provincia. De este modo, mañana la situación será similar a la de hoy, rondando los 25 grados de máxima, aunque a última hora de la tarde-noche entrará un frente por el oeste hacia el este, que podría dejar las primeras precipitaciones en el extremo occidental (Estepona).

Ya el miércoles se notará una caída del mercurio, que, aunque no será muy acusada, sí traerá valores más normales para esta época del año, con máximas de 21-22 grados (las mínimas se mantendrán similares a causa de la nubosidad). Para ese día se esperan chubascos en la capital y toda la provincia. Aunque con este episodio no se podrá poner fin a la sequía: las lluvias serán débiles a moderadas, no fuertes, y se acumulará más volumen en la parte occidental, entre Estepona y Ronda. No obstante, José Luis Escudero, autor del blog Tormenta y Rayos (en SUR.es), señala a los principales modelos de predicción, que prevén hasta 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

Vuelta del veroño

La situación netamente otoñal durará poco. Según Aemet, el jueves continuará la lluvia durante la madrugada pero luego se verá una clara mejoría de cara al fin de semana, aunque ya no será tan veraniego como los días anteriores. Desde el viernes hasta el domingo la máxima volverá a rondar unos envidiables 28 grados.