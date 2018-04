Multitudinaria manifestación en Málaga por una pensiones dignas

Unas 3.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno, y unas 8.000, según los convocantes se han manifestado esta mañana por las calles del Centro Histórico de Málaga en defensa del sistema público de pensiones y para exigir unas pensiones dignas. Una marcha convocada por CCOO y UGT a la que se han sumado representantes de partidos como el PSOE e IU y colectivos de mayores como los Yayoflautas o la Federación Andaluza de Mayores.

En un ambiente festivo y sobre la alfombra roja del Festival de Cine Español, los asistentes han coreado consignas contra el Gobierno del PP y su presidente, Mariano Rajoy. 'Ni un paso atrás' o 'Si no se nos escucha, lucha, lucha, lucha', han sido los lemas más coreados. Junto a ellos pancartas en las que se leía 'Hemos cotizado toda la vida. ¡Pensiones, intocables!' o 'Si este Gobierno no nos deja soñar, no les dejaremos dormir'. En la movilización también se han colado algunos asuntos de la actualidad internacional como el bombardeo de los aliados en Siria y así una pancarta de Unificación Comunista Española recogía; 'Ni Trump ni Putin. España fuera de la guerra de Siria'.

«Vengo a defender mi pensión, pero sobre todo la de mis hijos y mis nietos», ha explicado María del Carmen Martínez, una jubilada de 77 años de la capital, que ha acudido junto a su marido, y que también participa habitualmente en las concentraciones que los colectivos de mayores celebran a las puertas del Ayuntamiento de Málaga en defensa del sistema público de pensiones.

María Luisa Martín, portavoz del colectivo de los Yayoflautas, ha sostenido que «nos sobran razones» para manifestarse y en este punto ha calificado de «vergüenza» que haya pensionistas que cobren 300 euros o que desde el Gobierno «se saque pecho diciendo que han subido un 0,25% mientras los políticos se han subido el salario un 1,5%». Además, esta activista ha alertado sobre el objetivo de Europa de privatizar las pensiones.

En esa línea, Mari Cruz Mariscal, delegada en Málaga de la Federación Andaluza de Mayores, ha denunciado que los gobiernos, en aplicación de una directiva europea, apliquen exenciones fiscales a los planes de pensiones. «Estamos muy en contra de la privatización de las pensiones que es la vía que se va a llegar», ha remarcado.

Migue Fernández

Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT en Málaga, Fernando Muñoz Cubillo y Ramón Sánchez-Garrido, respectivamente, han defendido un sistema público de pensiones «sostenible» y ha reclamado un reparto «justo y equitativo» de la riqueza que también llegue a los pensionistas. Para ellos, los dos dirigentes sindicales han exigido la derogación de la reforma laboral de 2012 como del decreto de 2013 de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad.

«Es mentira que la creación de empleo conlleve más ingresos a la Seguridad Social, se están reduciendo las cotizaciones por la reforma laboral de 2012 y la subida tiene que llegar a los pensionistas no como caridad institucional ni del PP sino en derechos reconocidos en la Constitución. Hay que derogar el decreto de 2013 sobre pensiones y la reforma laboral de 2012, que impide que los trabajadores tengan un salario digno y justo y coticen adecuadamente», ha sostenido Muñoz Cubillo.

Sánchez-Garrido ha instado al Gobierno a transmitir un mensaje «claro» sobre la viabilidad del sistema público de pensiones y que cualquier modificación del Pacto de Toledo se haga «con un amplio consenso» que, a su juicio, actualmente no se está dando. El líder provincial de UGT ha denunciado la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y de que la recuperación económica «se cargue sobre las espaldas» de este colectivo.

Los sindicatos pretende que el debate que se ha instalado en la sociedad española sobre las pensiones centralice las reivindicaciones del próximo 1 de mayo.

Desde las filas socialistas, cuya delegación han encabezado el consejero de Empleo y Empresa, Javier Carnero, el secretario general provincial, José Luis Ruiz Espejo, el secretario general de Empleo de la dirección del PSOE andaluz, José Carlos Durán, y el integrante de la dirección federal Ignacio López, han reclamado un incremento «real y justo» de todas las pensiones. «Más de la mitad de los pensionistas no van a ver revalorizada su pensión pese a las medidas del Gobierno», ha asegurado Ruiz Espejo, quien ha tachado de «medidas cortas y electoralistas» las adoptadas por el Gobierno del PP.

«Para nada responden a las necesidades de los pensionistas», ha añadido el líder socialista, quien ha apostado por un acuerdo estable que permita revalorizar todas las pensiones y por derogar la reforma laboral que ha supuesto una bajada de salarios y una alta precariedad, así como un descenso de la recaudación en la Seguridad Social.

Ruiz Espejo ha sostenido que la mitad de los más de 234.000 jubilados malagueños no van a ver revalorizada sus pensiones con las medidas del Gobierno de Rajoy. El 18% de esos pensionistas cobran menos de 601 euros al mes, un 56% no llega a los 700 euros y cerca de 75.000 pensionistas viven en el umbral de la pobreza. El secretario general de los socialistas ha reclamado que el Gobierno garantice que las pensiones de estos jubilados sigan siendo públicas y que suban conforme al IPC.

«Vamos a seguir reivindicando que en el marco del Pacto de Toledo, en el marco de las fuerzas sindicales y empresariales, se llegue a un acuerdo por la estabilidad y por el futuro del sistema público de las pensiones», ha destacado.

Por su parte, José Carlos Durán, ha considerado que «el PP está maltratando a nuestros pensionistas». «En marzo salimos a la calle a reivindicar pensiones dignas y Rajoy ha puesto unas medidas en los Presupuestos Generales del Estado que son insuficientes, que es un lavado de cara, pero lo que hace es seguir dilapidando el poder adquisitivo de nuestros jubilados», ha dicho.