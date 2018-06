Muere a los 110 años la malagueña Victoria de la Cruz, la monja española más longeva Sor Victoria de la Cruz, en su habitación de la residencia de religiosas adoratrices en la que vivía cerca de Tokio. / Foto del archivo familiar La religiosa, que ha fallecido a causa de un paro cardíaco, llevaba más de 80 años en Japón con las adoratrices. Allí fue testigo de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki SUR Martes, 5 junio 2018, 11:19

La religiosa malagueña Victoria de la Cruz García ha fallecido de un paro cardíaco a los 110 años. La monja española más longeva llevaba más de 80 años en Japón con las adoratrices, pero nunca perdió sus raíces: añoraba el Mediterráneo y tocaba las castañuelas, como contaron sus propios familiares en un reportaje publicado hace un par de años en SUR.

Sor Victoria de la Cruz cumplía 111 años este mes. Pero finalmente no ha podido soplar las velas. En la madrugada del lunes 4 de junio su corazón dejó de latir. Atrás deja una intensa vida desarrollada principalmente en Japón, donde llegó por primera vez en 1936 y donde fue testigo de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki.

Como recoge la Diócesis Málaga, Victoria nació el día de san Juan de 1907 en la fonda 'andaluza', propiedad de su abuela paterna, que ocupaba el céntrico edificio de la calle Juan Díaz donde actualmente se encuentra el restaurante Trillo. Hija de Manuela y Francisco, concertino de la Orquesta de Málaga y profesor del Conservatorio, fue la segunda de nueve hermanos y recibió el bautismo en El Sagrario. La vocación le llegó desde bien niña y eso que en su familia no existían precedentes de religiosos. Parecía predestinada: nació un día de San Juan, comparte apellido con San Juan de la Cruz y vivió parte de su infancia y adolescencia en la malagueña calle Madre de Dios. Aun así estudió para maestra y daba clases particulares para ayudar a la economía familiar hasta que tras unos ejercicios espirituales lo planteó por fin en casa. Manuel, su padre, se lo pensó mucho hasta que cedió.

Arriba, una imagen suya en Japón. Abajo una foto suya de 1963 y otra de su 100 cumpleaños tocando las castañuelas.

Poco después estallaba la Guerra Civil española y uno de sus hermanos la sacó del noviciado de Guadalajara en el que se encontraba para ponerla a salvo. «Pero ella solo quería volver a su congregación. Se pasaba el día muy triste... hasta que regresó y poco después tomaba los hábitos en Barcelona y la destinaban a Japón», detalló a SUR su sobrino José María de la Cruz. Por aquel entonces sor Victoria contaba su periplo y sus avances con el japonés a su madre en unas cartas que «que tardaban casi un año en llegar».

Su llegada a Japón

A Japón llegó en barco tras dos meses de viaje. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, tres años después de su llegada a Tokio, Victoria de la Cruz tuvo que marchar a las montañas de Karuizawa, al norte de la capital, junto a las religiosas de su comunidad. «Enviaba fotos de cómo se encontraban, con la nieve hasta las rodillas. Lo pasaron muy mal», recuerda su sobrina.

Su labor allí se centró en ayudar a las mujeres –principal objetivo de la congregación– y en poner en marcha colegios. Durante años ostentó el cargo de superiora y el gobierno japonés la llegó a condecorar por su trabajo. Solo seis años vivió alejada de Tokio, puesto que las adoratrices, conociendo su buen dominio del inglés, le encomendaron la creación de una escuela en la ciudad de Dos Palos, en California.

Desde 1981 no pisaba su Málaga natal, pero su castellano no se había resentido. Conversaba en español con otras compañeras adoratrices, su congregación, y leía siempre que podía libros y periódicos en nuestro idioma para no perderse ni un detalle de lo que pasaba por estos lares. «Incluso vota», detallaba Ángeles Clotet, una de los 15 sobrinos de sor Victoria.