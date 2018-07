Moreno aboga por una candidatura de consenso tras las primarias en el PP Juanma Moreno / Salvador Salas El presidente de los populares andaluces afirma que tras este proceso «todos tenemos que trabajar en la misma dirección» ANTONIO M. ROMERO Jueves, 5 julio 2018, 18:21

Juanma Moreno, presidente del PP de Andalucía, ha ejercido esta tarde su derecho al voto en las primarias del PP en las sede provincial de Málaga y ha defendido que tras la votación de hoy de la que saldrán los dos aspirantes a suceder a Mariano Rajoy al frente del partido se consensúe una candidatura de consenso.

Moreno, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que «lo razonable, lo sensato y lo que desean los afiliados y los cuadros del partido» es que una vez que concluya hoy la votación -la primera vuelta de las primarias- y se conozcan los dos aspirantes que se disputarían el liderazgo en el congreso extraordinario del 20 y 21 de julio -la segunda vuelta, donde ya votarían los compromisarios- se llegue a un acuerdo entre ambos porque sería «positivo para el PP y para España».

Acompañado por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, el líder de los populares andaluces ha subrayado que el de hoy es «un día histórico» para el PP porque es la primera vez que las bases pueden elegir mediante voto directo a su presidente nacional y ha asegurado que de este proceso de primarias el partido va a salir «fortalecido y reforzado».

«De este proceso democrático saldrán elegidos los mejores. Por tanto nuestro partido saldrá con ese plus de legitimidad y con dirigentes políticos que se van a dejar el resto para construir una alternativa sólida al PSOE y al Gobierno de la moción de censura de Pedro Sánchez», ha manifestado.

Elías Bendodo / Salvador Salas

Juanma Moreno ha reiterado que su apuesta por Soraya Sáenz de Santamaría es una decisión «a título personal» y que el PP de Andalucía es un partido «plural y diverso donde cada uno puede votar lo que le dé la gana». Eso sí, el líder popular ha subrayado que es «el tiempo de las mujeres y es hora de que el PP tena una mujer como presidenta y se abra la posibilidad de tener una presidenta del Gobierno en España».

Preguntado sobre si la victoria de un candidato que no sea Sáenz de Santamaría le dejaría en una posición política delicada, Moreno ha dicho que no porque eso supondría «cuestionar» el sistema democrático donde cada uno puede optar por la opción que considere oportuno. «Los afiliados del partido podemos optar y además tenemos la obligación y la responsabilidad de optar por quién creemos los mejores para representar al partido. Eso no tiene que representar absolutamente nada negativo para nadie; ni para el presidente del PP de Andalucía, ni para un presidente provincial, ni para un alcalde ni para un concejal. Aquí cada uno uno tiene que votar e libertad y votar lo que crea que es más positivo para el PP y España. Y a partir de mañana tenemos que trabajar todos a una», ha asegurado.

El líder popular andaluz ha avanzado que quien salga elegido va a tener «todo el apoyo, el cariño y el respaldo» tanto suyo como del PP de Andalucía.

Sobre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se decantara anoche a última hora por María Dolores de Cospedal -después de haber censurado en los últimos días que los cargos públicos hicieran oficial sus apoyos-, Juanma Moreno dijo que ni le sorprendió ni le molestó porque «es parte del juego democrático». «El alcalde como cualquier otro afiliado tiene el legítimo derecho a expresar cuál es su opción preferida, y está en su derecho de optar por el candidato que considere más oportuno», ha apostillado.