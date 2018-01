Meteorología mantiene hoy el aviso naranja por viento tras el fuerte temporal que azotó ayer Málaga

«No pensábamos que soplaría tan fuerte»

El fuerte viento que sopló ayer en Málaga se cebó especialmente con los restaurantes situados en primera línea de playa. Uno de los más afectados fue el chiringuito Pedro Gutiérrez, situado en el paseo de Antonio Machado, a la altura de la urbanización de Echevarría de Huelin. El fuerte vendaval se llevó por delante la estructura de la terraza exterior de este establecimiento, debajo la que se encontraban casi un centenar de comensales. Fue sobre las dos y media de la tarde.

«Ha sido visto y no visto. No habíamos desmontado la terraza porque nos decían que lo peor iba a ser a partir de las cinco de la tarde. El viento ha entrado de golpe. No pensábamos que soplara tan fuerte», explicó Pedro Gutiérrez, trabajador de este chiringuito propiedad de su padre. Según aseguró, no hubo que lamentar daños personales por este suceso. «Algunos comensales los hemos reubicado en el interior del restaurante y otros se han tenido que marchar», señaló, al tiempo que comentó que no es la primera vez que les sucede algo así. «El año pasado ya hubo algo parecido por el tema del viento», dijo.

Por otro lado, como en anteriores temporales costeros, el agua del mar entró en la terraza del restaurante de los Baños del Carmen, que ya estaba desalojada ante la previsión de fuertes olas. No obstante, no llegó a alcanzar el interior del conocido establecimiento.