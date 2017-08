Los médicos de familia preparan movilizaciones para exigir mejoras a Salud Imagen de archivo de una protesta anterior de médicos en Málaga. / SUR Los facultativos decidirán las acciones de protesta que llevarán a cabo en una asamblea promovida por el colectivo ‘Basta ya’ ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 30 agosto 2017, 00:57

El calor del verano dará paso a un otoño caliente en la atención primaria malagueña. Los médicos de familia, arropados por el colectivo ‘Basta ya’ (formado por unos 300 facultativos de los centros de salud), están dispuestos a entrar en batalla con la Consejería de Salud y al SAS para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo.

‘Basta ya’ está preparando esas acciones de protesta, que deberán ser aprobadas en una asamblea que está previsto que se celebre en los primeros días de septiembre (seguramente, la próxima semana) en las dependencias del Colegio de Médicos de Málaga. Entre las medidas que se barajan, y que deberán recibir el visto bueno en la asamblea, están convocar una manifestación y negarse a firmar los contratos programa. También cabe la posibilidad de ir a una huelga. «Los médicos de atención primaria lo que defendemos es trabajar de forma digna y en una condiciones adecuadas. Sabemos hacer nuestra labor y queremos poder hacerla bien», explicó ayer a este periódico el portavoz de ‘Basta ya’, Carlos Bautista. «La Administración tiene que darse cuenta de que así no podemos seguir, que este no es el camino. Para hacérselo ver, estamos dispuestos a movilizarnos. Se espera un otoño muy caliente en la sanidad pública andaluza en protesta por el espantoso verano que estamos sufriendo en los centros de atención primaria y para reclamar soluciones cara al futuro», dijo Carlos Bautista.

Las acciones reivindicativas que se decidan en Málaga se coordinarán con las planteadas en otras provincias andaluzas por colectivos sanitarios que también están en desacuerdo con la política de la Consejería de Salud. «Los profesionales nos sentimos insultados y ninguneados por la Junta de Andalucía. Hay un fuerte malestar, un descontento que crece cada vez más», manifestó el portavoz de ‘Basta ya’.

Un asunto que levanta muchas ampollas entre los facultativos de familia es la ausencia de sustituciones de los profesionales. «Hoy (por ayer) he visto a pacientes de ocho médicos, además de los enfermos míos. Esa situación no es de recibo. Ha atendido a pacientes de varios compañeros que están de baja y de otros que se encuentran de vacaciones», aseguró Carlos Bautista.

Dinero no pagado

‘Basta ya’ denunció ayer que el SAS ha pagado 78 euros por cada tarde de guardia que los médicos de familia han hecho este verano en un centro de salud distinto al suyo, cantidad que calificó de irrisoria. Asimismo, lamentó que no se les haya abonado a los facultativos el complemento G3, que contempla 170 euros al mes por dispersión geográfica. Los profesionales de la medicina de atención primaria tampoco han recibido 70 euros por día por acúmulo de trabajo. «Nos parece que la actitud de la Administración es prepotente y supone un insulto al trabajo que hacemos los médicos», subrayó Carlos Bautista. El portavoz de ‘Basta ya’ afirmó que la Consejería de Salud y el SAS no escuchan a sus profesionales ni tienen en cuenta las quejas que estos formulan.