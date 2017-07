Médicos de familia denuncian que se les asigna un paciente por minuto en urgencias Control de las citas de los médicos. / SUR Esa situación se produce en los cinco centros de salud de Málaga que abren en horario de tarde para consultas no demorables ÁNGEL ESCALERA Málaga Martes, 4 julio 2017, 00:42

El colectivo de médicos de familia ‘Basta ya’ denunció ayer que en las agendas de los cinco centros de salud de Málaga capital que abren por las tardes en verano se les ha asignado solo un minuto para ver a cada paciente en las consultas no demorables (urgencias). Ese hecho lo calificaron como «una falta de respeto» por parte del distrito sanitario Málaga tanto para los enfermos como para los facultativos.

Desde ayer y hasta mediados de septiembre, solo cinco centros de salud de la capital abren en horario de tarde (de 15.00 a 20.00 horas). Los médicos de familia que trabajan en Málaga deberán hacer una o dos tardes a lo largo del verano en los centros de El Cónsul, La Roca, El Palo, Puerta Blanca y Cruz del Humilladero. «Nos parece mal tener que pasar un cupo distinto al nuestro y trabajar en un centro de salud diferente, pero que el tiempo para atender a cada enfermo sea de un minuto es un abuso y una demostración de que a la Administración no le importa la salud de los pacientes», manifestó a este periódico Carlos Bautista, portavoz de Basta ya.

Este médico de familia dijo que el argumento de que en las tardes de verano hay menos pacientes no se sostiene. «Podemos tener huecos libres en las agendas o no, porque las consultas no demorables son de urgencias y cada vez hay una mayor demanda sanitaria».

El colectivo Basta ya, al que pertenecen ya unos 260 médicos de familia, destacó que como los facultativos son responsables harán su trabajo lo mejor que puedan. «Para nosotros, lo primero son los pacientes y nos esforzamos en atenderlos pese a la falta de medios que tenemos y a que el SAS abusa de nosotros», afirmó Carlos Bautista, que dejó claro que ‘Basta ya’ solo busca la mejora de la sanidad pública.

Por su parte, fuentes oficiales del distrito sanitario Málaga indicaron que las agendas de las consultas no demorables se planifican del mismo modo desde que en 2012 el SAS acordó cerrar la mayoría de centros por la tarde. Añadieron que en esas consultas no hay cita previa y se ve a los enfermos según llegan.