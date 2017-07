Marín respalda la labor de Ciudadanos en la capital y la Diputación Marín, entre González de Lara y Noriega. / PAULA HÉRVELE Crónica política El líder de Ciudadanos en Andalucía se muestra satisfecho con el cumplimiento de los acuerdos con el PP en ambas instituciones. La formación naranja se sube al barco de la economía azul ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 19 julio 2017, 01:41

Cuando se acaba de cumplir el ecuador del mandato en las corporaciones locales salidas de las urnas en las elecciones de mayo de 2015, Juan Marín aprovechó ayer su visita a Málaga para analizar el estado de los acuerdos de investidura suscritos por su partido, Ciudadanos, con el PP en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de la capital, que permitieron a los populares Elías Bendodo y Francisco de la Torre, respectivamente, seguir al frente del gobierno de ambas instituciones. El líder andaluz de la formación naranja respaldó la labor que está desempeñando su partido en las dos administraciones, donde son la llave de la gobernabilidad, y se mostró satisfecho con el grado de cumplimiento de estos pactos así como con la acción política que la formación desarrolla en el resto de municipios de la provincia donde influyen en los gobiernos municipales.

Marín hizo un balance positivo de estos dos años de acuerdos en la Diputación y la Casona del Parque porque las medidas recogidas en los mismos se están cumpliendo –según remarcó– de manera satisfactoria y destacó la labor que vienen desarrollando los ediles Juan Cassá y Alejandro Carballo y los diputados provinciales, Gonzalo Sichar y Teresa Pardo. Además, puso en valor la «magnífica» relación que mantienen tanto con De la Torre como con Bendodo y el clima de diálogo que se ha establecido entre ambos partidos para que los acuerdos se puedan desarrollar. Eso sí, el presidente de Ciudadanos en Andalucía advirtió de que van a ser muy exigentes para que esos acuerdos vayan a más e incluso, como ha pasado en Andalucía recientemente, se revisen para mejorarlos.

Unas declaraciones que Juan Marín efectuó a los periodistas tras mantener una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, y el presidente del Clúster Marítimo de Andalucía, Javier Noriega, y su junta directiva. Un encuentro donde el líder de Ciudadanos estuvo acompañado por el parlamentario andaluz por Málaga, Carlos Hernández White, y por la diputada provincial Teresa Pardo.Ni Cassá, con quien mantiene diferencias desde hace tiempo, ni Sichar, que se ha ido convirtiendo en un verso suelto dentro del partido, estuvieron con él. Pardo, actual subdelegada institucional del partido en la provincia, aparece en las quinielas como una de las que tiene más opciones de ocupar el cargo de secretaria de Organización de Ciudadanos en Málaga, el puesto de mayor relevancia en la nueva estructura orgánica del partido que se aprobará en las próximas semanas.

La reunión con los responsables empresariales sirvió para escenificar el apoyo de Ciudadanos a la economía azul (la vinculada al mar) ya que mostró el compromiso de su partido de promover desde las instituciones donde tienen representación este nicho de oportunidades para generar riqueza y empleo. Así, Juan Marín avanzó que en la próxima negociación con el PSOE de los presupuestos de la Junta de Andalucía –previo acuerdo sobre el impuesto de sucesiones y donaciones– se abordarán medidas para que, en el ámbito de sus competencias, se impulsen proyectos y actuaciones vinculados a la economía azul y que así lo harán también en aquellas cuestiones que sean de competencia estatal o provincial en las instituciones correspondientes.

Un planteamiento con el que la formación naranja se sube al barco de la economía azul y recoge el guante lanzado por el sector empresarial de que las instituciones apoyen la ‘blue growth’. González de Lara incidió en la importancia de abordar la diversificación del tejido productivo andaluz, donde la economía azul se presenta como uno de los nuevos nichos de oportunidades. Mientras que Noriega subrayó que por su situación geográfica en el mar, Andalucía es una región estratégica para Europa en esta nueva economía que abre un amplio abanico de posibilidades.

Los susanistas logran una destacada ventaja en las asambleas del PSOE

El PSOE de Málaga concluirá hoy la celebración del centenar de asambleas en la provincia para elegir a los delegados que acudirán este sábado, 22 de julio, al ‘congresillo’ para designar a los 62 compromisarios malagueños que irán al XIII Congreso del PSOE de Andalucía en Sevilla. En este proceso orgánico, según las fuentes consultadas, los susanistas están logrando una destacada ventaja en cuanto al número de delegados –hasta que no se cierre el proceso no se conocerán los datos precisos– respecto a los sanchistas. Hay agrupaciones donde está habiendo acuerdos y otras en las que no.