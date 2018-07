Gámez, puesta de largo entre sanchistas y susanistas 02:39 María Gámez, a la izquierda / FOTO: Ñ. SALAS | VÍDEO: P.J. QUERO Crónica Política La primera subdelegada del Gobierno en Málaga se presenta en sociedad con la mano tendida al resto de administraciones y arropada por las dos 'familias' del PSOE. Destacada ausencia de Conejo ANTONIO M. ROMERO Martes, 10 julio 2018, 22:10

Después de que la semana pasada tomara posesión oficial en Sevilla como primera mujer subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez se presentó este martes por la tarde ante los representantes malagueños del mundo de la política, la economía, la universidad, la justicia, la cultura, el cuerpo consular, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fue en un acto presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y donde la flamante representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez estuvo arropada por las dos 'familias' del PSOE provincial: los sanchistas, que la auparon al puesto devolviéndola a la primera línea política tras casi dos años de retiro, y los susanistas, integrantes de la dirección y que no fueron consultados en su nombramiento.

La delegación sanchista estuvo encabezada por Ignacio López, el único malagueño en la ejecutiva federal del PSOE y principal valedor de Gámez, e integrantes del núcleo duro de esta corriente en la provincia como los alcaldes Jorge Gallardo (Cártama) y María del Mar González (Ardales); el expresidente de la Diputación y del Puerto Enrique Linde; el exsubdelegado del Gobierno Hilario López Luna; la exregidora de El Burgo María Dolores Narváez, o los militantes Tony de Oliver (de la capital) y Chema Domínguez (Vélez-Málaga). No estuvieron, por encontrarse fuera de la provincia por motivos laborales, el exportavoz municipal Rafael Fuentes, y por cuestiones personales, el candidato a la Alcaldía de Fuengirola, Javier García León.

Entre los susanistas estuvieron José Luis Ruiz Espejo, secretario general del PSOE y delegado de la Junta en Málaga; la vicesecretaria general Fuensanta Lima; el portavoz en el Ayuntamiento de la capital Daniel Pérez; los alcaldes José Ortiz (Torremolinos), Antonio Moreno Ferrer (Vélez-Málaga) y Víctor Navas (Benalmádena); o el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata. No acudió ninguno de los tres diputados socialistas (Miguel Ángel Heredia, Begoña Tundidor y José Andrés Torres Mora) por tener sesión en el Congreso. Más destacada fue la ausencia del portavoz socialista en la Diputación Provincial, Francisco Conejo, quien reconoció a este periódico que no había recibido invitación al acto. Un hecho que evidencia que se mantienen las diferencias que Gámez tuvo en su última etapa política, antes de abandonar el Ayuntamiento y volver a su puesto de funcionaria, con la anterior dirección provincial socialista encabezada por Heredia y con Conejo como hombre fuerte.

Los presentes, entres ellos el primer teniente de alcalde, Carlos Conde, en representación del regidor, Francisco de la Torre, que se encuentra fuera, el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, y de los exsubdelegados del PP Jorge Hernández Mollar y Miguel Briones, fueron testigos de como éste último le entregó el bastón de mando a María Gámez en una imagen que ya ha entrado en la historia de la política provincial al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo, heredero de los antiguos gobernadores civiles.

En un acto sencillo y breve –que agradecieron los asistentes porque no había aire acondicionado–, María Gámez esbozó su programa de actuación que estará presidido por el diálogo. Así tendió la mano al resto de administraciones públicas (Junta, ayuntamientos y Diputación) y de la sociedad civil de la provincia para contribuir al desarrollo de Málaga. «Estoy acostumbrada a escuchar antes de decidir y decidir siempre pensando en el interés general. El diálogo es para mí una inversión: incluso cuando no produce frutos visibles, nunca lo considero tiempo perdido», afirmó durante una intervención en la que dijo que su actuación estará presidida por los valores del Gobierno como el feminismo, la recuperación de los derechos perdidos o el respeto a la memoria histórica más reciente.

Tras recordar a la malagueña Victoria Kent en su lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer y tener palabras de elogio para la apuesta por Málaga de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero con la malagueña Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, la nueva subdelegada afirmó sentirse «orgullosa» por ser la primera mujer en ocupar el cargo en la provincia y dijo que la mismo tiempo sentía «rabia» por aquellas que no pudieron serlo no porque no fueran válidas sino porque no supieron verlo ni darle oportunidades.

Gámez apostó por un crecimiento económico de Málaga «más justo y equitativo, donde no se deje a nadie atrás» y que debe estar basado en la calidad de los sectores tradicionales y el reto de profundizar en la Málaga industrial y tecnológica.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis defendió que España «tiene hoy un Gobierno y un presidente, Pedro Sánchez, de palabra y también de hechos» y apeló a la cooperación como vía para solucionar los problemas. De María Gámez, destacó sus experiencia política y aseguró que «la coordinación entre administraciones, la lealtad y la proximidad a los ciudadanos va en su ADN».