Málaga retoma los éxamenes del carné de conducir tras dos meses de huelga Imagen de archivo de un examen práctico. / SUR La provincia recupera la normalidad de las pruebas, con la pausa habitual de la semana de feria EUROPA PRESS Jueves, 3 agosto 2017, 00:27

Las provincias de Cádiz, Granada y Málaga han retomado este mes de agosto los exámenes prácticos del carné de conducir, después de que haya concluido la huelga de examinadores registrada en los meses de junio y julio.

El presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía, José Blas Valero, explicó que la jefatura de cada provincia establece el calendario de exámenes.

De esta forma, una vez que el pasado lunes finalizara la huelga de examinadores, esta semana en Granada se examina «con normalidad», también en la provincia de Cádiz y en Málaga.

Las autoescuelas tienen previstas nuevas movilizaciones en septiembre

En algunas de esas provincias la semana de exámenes son intermitentes, como ocurre en Málaga –que se suspende la segunda semana por la Feria de Agosto– o Granada, donde, tras esta primera semana, no volverá a haber exámenes hasta la última semana de agosto.

En otros lugares el colectivo de examinadores está de vacaciones como Huelva, Jaén, Córdoba, Sevilla o Almería. En algunos casos el mes entero es inhábil y en otros se retomarán los exámenes en la última semana del mes.

Valero aseguró que el colectivo de autoescuelas «está desesperado» toda vez que «somos microempresas que no tenemos capacidad económica para aguantar y que vamos al día». «Respetamos las reivindicaciones de cualquier colectivo pero esta huelga literalmente nos ha fundido y no sabemos si podremos levantar cabeza o no, algunos establecimientos están abocados al cierre, pues somos empresas muy pequeñas», añadió, precisando que en Andalucía hay entre 12.000 y 15.000 personas pendientes de examen.

Asimismo, recordó que en septiembre están previstas nuevas movilizaciones. De hecho se prevé iniciar una huelga indefinida a partir del 4 de septiembre. El colectivo, que se agrupa en la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), inició la huelga el día 2 de junio, prolongando los paros al día 19 del mismo mes y a todos los lunes, martes y miércoles del mes de julio.

El motivo es la petición de un incremento del complemento específico –de algo más de 200 euros al mes–, así como de mejorar las condiciones laborales de su puesto, al haber un déficit en el número de funcionarios examinadores.

Por otro lado, según la DGT, el porcentaje de seguimiento de toda la huelga, que finalizó este pasado lunes, ha sido de un 70 por ciento de media, con porcentajes que rozaban el 75 por ciento los primeros días y que han descendido al 62 por ciento en los últimos. Asimismo, el organismo destaca que el seguimiento de las jornadas ha sido «desigual» en determinados territorios.