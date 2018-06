El PP de Málaga respalda a Sáenz de Santamaría para liderar el partido

Los 35.000 militantes se tienen que inscribir y estar al corriente de la cuota

Un total de 34.647 militantes del PP de Málaga tiene derecho a votar al próximo líder del partido y a elegir a los 101 compromisarios que acudirán al congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. Para poder emitir su papeleta, los afilados deben inscribirse en las sedes locales del partido antes del día 25 de junio a las 14 y estar al corriente del pago de la cuota anual, que son 20 euros.

Según explicaron fuentes del PP malagueño, a día de hoy no pueden precisar cuántos de estos militantes están al corriente del pago de la cuota y que hasta que no concluya el próximo lunes el proceso de inscripción no se podrá determinar cuántos van a votar finalmente y de ellos cuáles están al día de sus obligaciones económicas con el partido y cuántos no.

Los estatutos del PP establecen para la elección del presidente del partido un sistema de doble vuelta. En la primera, que se celebrará el 5 de julio, votarán los militantes inscritos; en la segunda, serán los compromisarios quienes deberán emitir su papeleta en el congreso.