Málaga registra aún más nacimientos que muertes, frente a la tendencia nacional La esperanza de vida sube 2,6 años en la última década y se sitúa ya en 84,7 para las mujeres y 79,9 para los hombres, aunque Málaga sigue por debajo de la media NURIA TRIGUERO Miércoles, 20 junio 2018, 01:13

Málaga no tiene que preocuparse, todavía, por entrar en una dinámica de crecimiento vegetativo negativo. Y ese todavía hay que ponerlo en mayúsculas, ya que no sería extraño que lo hiciera pronto. Nuestra provincia es una de las quince que (de nuevo, todavía) registran más nacimientos que muertes. El año pasado nacieron 14.379 niños de madres residentes en Málaga, frente a las 12.694 defunciones que se registraron, según los datos provisionales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El saldo entre ambas cifras fue de 1.685 nacimientos más que fallecimientos. Una diferencia que cada año se hace más pequeña, pues de lo que no escapa la provincia es de dos tendencias generalizadas no sólo en el ámbito nacional, sino europeo: la caída de la natalidad y del envejecimiento poblacional, que combinadas hacen que nazcan menos personas y mueran más.

La provincia se desmarca, pues, de momento, de la situación que vive España en su conjunto, desde 2015 instalada en el crecimiento vegetativo negativo. En 2017 esta tendencia se aceleró y fallecieron 31.245 personas más de las que nacieron. La situación en algunas provincias del Norte da vértigo: en Asturias, por ejemplo, el año pasado se celebraron más del doble de funerales que de alumbramientos. En el ranking nacional, Málaga está situada como la quinta provincia con mayor crecimiento natural de la población en términos absolutos. La clasificación está encabezada por Madrid, Murcia, Almería y Baleares.

La natalidad a nivel nacional cayó en 2017 un 4,5% respecto al año anterior (con 18.653 nacimientos menos). Desde 2008, que marcó un máximo, éstos se han reducido un 24,6%. En Málaga también vienen al mundo cada vez menos bebés: el año pasado el descenso fue algo más suave que la media nacional, del 4%, pero la caída acumulada desde 2008 es similar, del 24,4%. La tasa bruta de natalidad malagueña es de 8,72 nacimientos por cada mil habitantes, por encima de la media (8,37). Pero al observar la evolución temporal, se comprueba cómo este indicador ha caído a la mitad desde los años 80.

La causa de este desplome de la natalidad es doble: por un lado, por una cuestión demográfica hay menos mujeres en edad fértil (quienes están en esta franja son generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y primera mitad de los 90). Y, por otro, estas mujeres en edad fértil cada vez son madres más tarde y tienen menos hijos. La edad media a la maternidad de las malagueñas está ya en 31,6 años y específicamente en el caso de las madres primerizas, en 30,3 años. En la última década ha aumentado en casi dos años. A nivel nacional estas cifras son aún más altas: 32,1 y 30,9 años, respectivamente. Además, el número medio de hijos por mujer cae inexorablemente: en diez años ha pasado de 1,5 a 1,3.

La mortalidad, mientras, sigue en aumento, ya que cada vez hay un mayor porcentaje de la población situado en edades avanzadas. No obstante, en Málaga el incremento es más suave que a nivel nacional: el año pasado el aumento de fallecimientos fue del 1,2%, frente al 3,2% nacional.

Sin duda, la mejor noticia de las que se pueden extraer de los datos difundidos ayer por el INE es que la esperanza de vida sigue aumentando. Los malagueños que nacieron en 2017 vivirán de media 82,3 años. En la última década, esta cifra ha aumentado 2,6 años. Hay diferencias por sexos, ya que las mujeres, como se sabe, son más longevas. La esperanza de vida femenina está en 84,7 años y la masculina, en 79,9. No obstante, esta carrera Málaga todavía tiene que recortar distancias con la media nacional, pues sigue por debajo (la diferencia es de casi un año).

El INE también publicó ayer la estadística de matrimonios. En Málaga se registraron 5.861 casamientos en 2017, 116 más que el año anterior.