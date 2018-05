'Málaga es otro mundo': el vídeo de Tomás García que ensalza las bondades de la ciudad en clave de humor El monologuista malagueño ha publicado en su canal de Youtube una divertida grabación en la que repasa las fortalezas de la capital de cara al turista ALMUDENA NOGUÉS Málaga Jueves, 3 mayo 2018, 15:38

Probablemente a estas alturas ya te haya llegado por algún grupo de Whatsapp o lo hayas visto en redes sociales. Y es que aunque acaba de publicarlo en su canal de Youtube -lo subió ayer miércoles- el vídeo ya ha comenzado a viralizarse. Se trata de una simpática grabación realizada por el cómico malagueño Tomás García. Bajo el título 'Málaga es otro mundo... porque hay otros mundos dentro de Málaga' el monologuista -apadrinado en su día por Chiquito de la Calzada- repasa en clave de humor las principales fortalezas de la capital de cara al turista.

Así, durante los 2 minutos y 44 segundos que dura dicho vídeo García hace repaso a algunas de las grandes bazas de las que puede presumir la ciudad frente a otros grandes destinos. «Soy de la ciudad más bella del mundo. Esto no es París ni tenemos Notre Dame, pero tenemos la Manquita, nuestra catedral minusválida. Tenemos un coliseo con más encanto que el del Roma, un puente que es una 'mijilla' más corto que el Golden Gate -referido al de los Alemanes-, y una Alhambra pero de Hacendado: la Alcazaba», comienza enumerando el cómico.

Pero los puntos fuertes de Málaga no son los únicos que tienen cabida en la grabación. En ella, el monologuista también hace autocrítica y cita algunos de los males endémicos de la capital, pero siempre buscando la sonrisa del espectador: «Que sí, que algunas de nuestras playas tienen más nata que la Heladería Inma, pero más quisieran las del Caribe tener la magia que tiene la Misericordia cuando llega el tsunami de las olas del Melillero», advierte. Y continúa: «Tenemos el Muelle Uno, que tiene el mismo caché que el puerto de Mónaco. Te das cuenta de esto cuando te cobran por una hora de parking igual que si alquilas el Casino de Montecarlo».

Las vistas desde la 'noria' son otro de los motivos de broma: «Desde el London Eye se ven modernos edificios a orilla del Támesis y desde la nuestra si tienes mucha suerte lo que ves es a la vecina del tercero cambiándose el sujetador».Y hay más, porque el humorista también le saca punta a la molesta presencia de palomas en las calles de la ciudad: «En el Central Park de Nueva York las ardillas juegan contigo y aquí es casi lo mismo porque las palomas se te cagan en lo alto».

Y concluye: «Málaga con tus pocos defectos y tus muchas virtudes te quiero así, no te cambio por ninguna. Y hago este vídeo porque me río contigo, sería imposible reirme de ti«, puntualiza para acabar con un reclamo: »Comparte si eres, vives o has visitado nuestro paraíso«.