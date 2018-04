Málaga activa aviso amarillo por tormentas hasta la medianoche de este domingo en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce El fin de semana arrancaba con viento y con posibilidad de precipitaciones por la llegada de una dana ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Domingo, 22 abril 2018, 21:13

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo los avisos de nivel amarillo por fuertes tormentas en la Costa del Sol y Guadalhorce, hasta la medianoche. Según detalla la Aemet en su web, tanto la provincia de Málaga ha activado el aviso por lluvias justo después de que a las 3,00 horas de la madrugada de este domingo se cerrara también un aviso por olas de hasta tres metros, con intervalos de viento de fuerza siete.

El fin de semana arrancaba con viento y con posibilidad de precipitaciones, que no llegaron a cumplirse. Entre los motivos, la llegada de una dana que como explica José Luis Escudero en su blog Tormentas y Rayos, se situaba en las cercanías del Cabo de San Vicente. Este tipo de fenómenos, no obstante, es muy difícil de modelizar, de ahí que su evolución no se haya aclarado hasta esta misma noche.