Las lluvias de la primavera, ¿buenas o malas ante el riesgo de incendios forestales este verano? Imagen de archivo de un incendio forestal en Los Asperones. / Salvador Salas Las tormentas de estos días tendrán ventajas e inconvenientes, puesto que alivian el estrés hídrico de los árboles, pero también generan pasto que será un combustible rápido IGNACIO LILLO Málaga Sábado, 26 mayo 2018, 00:32

Tormentas y chaparrones que se alternan con horas de sol intenso y fuertes altibajos de temperatura… la primavera está resultando de libro en la provincia este año. Para variar, puesto que aquí lo habitual es pasar casi del abrigo al bañador, sin tiempo para hacer el cambio de armario. Ante esta situación, muchos ciudadanos se han dirigido a SUR.es para preguntar si las últimas lluvias serán buenas o malas de cara a la temporada alta de incendios forestales que, como todos los años, causarán estragos en los parajes naturales el próximo verano. Lo cierto es que no hay una única respuesta, puesto que esta tendrá tanto efectos positivos como negativos, en virtud de otras variables.

Para explicar la situación, el Plan Infoca, dependiente de la Junta de Andalucía, pone a disposición a uno de los técnicos especialistas en predicción de incendios. De entrada, un primer análisis permite afirmar que, si la temporada alta de fuego se inicia normalmente el día 1 de junio, el hecho de tener un primavera lluviosa retardará el comienzo del ciclo de comportamiento más severo de las llamas. De hecho, si otros años por estas fechas ya se producían avisos, estos días, gracias a la humedad más alta y a las temperaturas todavía suaves, el riesgo está siendo menor. De momento, no hay un elevado estrés hídrico ni una alta disponibilidad de combustible seco.

Pastos que brotan y se secan

En el otro lado de la balanza, las fuentes técnicas también advierten de que una primavera lluviosa, combinada con el sol radiante, produce pastos, que están creciendo rápidamente. «Si entre el 1 y el 15 de junio entra una ola de calor de golpe y con fuerza producirá una desecación y será peor, pues tendríamos la posibilidad de un incendio de inicio y propagación rápida». De manera que la clave será saber cómo vendrán los primeros días de calina del verano, ya que episodios extremos y tempranos acelerarán la disponibilidad de combustibles (favorecidos previamente por los riegos naturales) que aumentarán el riesgo a corto plazo.

Otra cuestión importante es observar cómo llueve. Las trombas tormentosas, como las últimas que han ocurrido en puntos de la comarca de Antequera, no son beneficiosas porque al terreno no le da tiempo a absorber el agua, sino que al caer mucho en poco tiempo se forman escorrentías y no penetra en el terreno. Además, en estos casos lo hace de forma localizada y no generalizada.

El Guadalhorce, zona de mayor riesgo

«La lluvia tiene una cara buena y otra mala», reconoce el experto. Por ello, desde Infoca se está haciendo un seguimiento de los indicadores meteorológicos y climáticos, para conocer la actividad del fuego, prever la intensidad que puede tener y movilizar los recursos necesarios a aquellas zonas donde se constata que tendrá más actividad e intensidad. En el caso de Málaga, el análisis determina que el Valle del Guadalhorce ha recibido un 20% menos de precipitación que la media histórica (comparada con el periodo 1980-2010). Por tanto, el especialista aclara que en este ámbito se secarán antes los combustibles y se puede acelerar su disponibilidad.

En este caso sí se considera que existe déficit hídrico, lo que derivará en estrés de la vegetación cuando venga el calor. Por eso,el Plan Infoca está llevando a cabo un seguimiento especial para esta comarca, que es, junto con Almería, la zona donde pueden empezar a afectar antes los incendios forestales este año.