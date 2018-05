¿Ha llegado ya el buen tiempo para quedarse en Málaga? J. L. Escudero Meteorología prevé temperaturas altas durante la Noche en Blanco y el domingo, pero la situación volverá a cambiar la próxima semana IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 11 mayo 2018, 14:02

La agradable situación meteorológica actual es un espejismo propio de un comportamiento normal de la primavera, a la que en Málaga los ciudadanos están poco acostumbrados. Así es que no guarden todavía las mangas largas ni los paraguas, que las tormentas podrían dar un último coletazo la próxima semana.

De momento, el fin de semana, cuando se celebra no sólo la Noche en Blanco en la capital (sábado), sino también varias romerías y fiestas en puntos de la provincia, la situación será muy agradable, tal y como explica Fausto Polvorinos, jefe de Predicción del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga. El mes empezó fresco, y si la media de mayo es de 24 grados, las temperaturas fueron inferiores hasta el lunes pasado, aunque esta semana se han alcanzado valores de hasta 29 grados, que han hecho subir la media.

Mañana se impone el buen tiempo. El poniente tomará protagonismo, con intervalos fuertes de terral en puntos de la capital y el litoral. A pesar de ello, la temperatura se mantendrá en torno a los 26-27grados, con ambiente seco. Cabe destacar que a medianoche del sábado, cuando se celebran los actos y visitas culturales, la temperatura que se espera en el Centro será de 22-24 grados.

José Luis Escudero, experto en meteorología y autor del blog Tormenta y Rayos (en SUR.es) coincide en que no se esperan lluvias, aunque habrá rachas fuertes de componente oeste, sobre todo a última hora de la noche. Las máximas subirán donde el viento de componente oeste entre de tierra y se llegará o sobrepasará los 27 grados en Estepona, Málaga, Valle del Guadalhorce y Vélez-Málaga.

El domingo el escenario será parecido, con algo más de nubosidad y la entrada de aire del mar, aunque se mantendrá el tiempo agradable. Las máximas serán de 24-25 grados, según Polvorinos, así que las romerías y festividades de los pueblos están a salvo de chubascos. Escudero añade que a partir del mediodía el viento rolará a componente este, y las temperaturas bajarán en aquellos puntos donde el día anterior se dejó notar el terral.

Otra vez cambia

No se ven precipitaciones al menos hasta mediados de la semana que viene, según el jefe de Predicción de Aemet. El cambio empezará a dejarse notar el martes, por la entrada de levante, por lo que las temperaturas tenderán a bajar de nuevo (23 de máxima). Volverá a empeorar hacia finales de semana (en torno al viernes), cuando es posible que llegue un nuevo embolsamiento de aire frío, que afectará sobre todo a la mitad Este de la provincia. Así que todavía no se ha acabado la inestabilidad, y el verano no termina de arrancar. Como lo resume Fausto Polvorinos: «Mayo es un verano con piel de cordero».