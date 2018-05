La llegada de otra Dana podría volver a complicar el tiempo en Málaga este fin de semana Aunque los distintos modelos no se ponen de acuerdo sobre la posición exacta que tomará este fenómeno, la Agencia de Meteorología ya fija en un 50% la probabilidad de chubascos este sábado en la capital ALMUDENA NOGUÉS Málaga Jueves, 31 mayo 2018, 12:12

La primavera sigue a medio gas en Málaga. Tras unos días inestables, marcados por los chubascos ocasionales y los cielos nubosos, todo apunta a que el ansiado fin de semana llegará de nuevo con una meteorología complicada. Una situación que vuelve a tener el mismo nombre propio: Dana. Para los no familiarizados con este término, sus siglas definen una Depresión Aislada en Niveles Altos, consistente en un embolsamiento de aire frío que suele traer consigo lluvias, bajada de las temperaturas y fuertes rachas de viento. Es decir, una estampa poco idílica que impediría a muchos enfundarse el bañador y disfrutar de un apacible día de playa.

Hasta aquí la mala noticia. Eso sí, como advierte el experto en meteorología José Luis Escudero, toda esta información hay que ponerla aún en cuarentena ya que las danas son muy difíciles de modelizar y a día de hoy aún no hay certeza de cómo se ubicará este fenómeno sobre la península. «Curiosamente los distintos modelos todavía no están de acuerdo en la posición que tomará el sábado la dana, algo que es primordial para saber qué zonas pueden verse afectadas por las precipitaciones acompañadas de tormentas», sostiene Escudero en su blog Tormentas y Rayos. Y continúa: «hasta mañana no estará claro como puede afectar a la provincia malagueña».

De momento, sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el sábado en la capital un 50% de posibilidad de chubascos, esepcialmente hasta las 12.00 horas. Ese día, los termómetros bajarán ligeramente y oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 24 previstos de máxima.

El domingo, por contra, la estampa mejora y Aemet no contempla por ahora lluvias. Además, se espera que repunten las temperaturas y se muevan entre los 16 grados de mínima y los 28 de máxima en el caso de la capital.