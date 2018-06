SUR lanza SIX, la revista para la comunidad LGTBI Daniel Maldonado #RevistaSIX La publicación es gratuita, bilingüe y se podrá conseguir desde el 28 de junio en numerosos puntos de la provincia IVÁN GELIBTER Martes, 26 junio 2018, 00:38

SUR lanza este próximo jueves 28 de junio la Revista SIX; una publicación que pretende profundizar en la realidad social, la actualidad y la cultura LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales) a través de una serie de reportajes, entrevistas, informaciones y artículos con una mirada desde el colectivo, pero con el objetivo de hacerla interesante para todos los lectores, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

España, y más en concreto Andalucía, ha venido representando un ejemplo de diversidad para el resto de Europa. Dentro de este ámbito, Málaga y la Costa del Sol han sido históricamente la cuna del colectivo LGTBI. Torremolinos ha ejercido siempre de 'puerto de entrada', pero otros municipios como la propia capital, pasando por Mijas, Manilva o Vélez-Málaga, también se han convertido en referencias actuales.

Aunque no paran de darse pasos en positivo, la LGTBIfobia sigue siendo una asignatura a erradicar; una acción en la que los medios de comunicación tienen mucho que decir. Esa es la motivación principal con la que nace la revista: visibilizar al colectivo a través de un contenido plural, diverso y de calidad en el marco de una publicación pionera.

Contenidos del primer número

¿Cómo ha evolucionado la cultura LGTBI en Torremolinos desde los años 60? ¿Por qué viajar a Turquía a ponerse pelo se ha convertido en un fenómeno entre los gays españoles? ¿Qué piensa el waterpolista internacional Víctor Gutiérrez tras haber salido del armario? Estas son algunas de las preguntas que SIX intentará resolver a través de la sección 'Stories', que se verá complementada con otras secciones como 'Inbox' -encargada de analizar la actualidad cultural-; 'Comunidad', en la que se tocarán temas como el lenguaje inclusivo, los mitos LGTBI o la realidad actual del VIH; y 'Party', en la que transformistas como Kelly Roller o Xenon Spain nos cuentan la agenda más destacada en las próximas semanas o sus propias reflexiones personales.

SIX es una mirada desde el SUR, y por tanto se ha tenido en cuenta la realidad de la provincia, íntimamente ligada al turismo. Por ese motivo, la apuesta de la revista ha sido que todos estos contenidos de interés aparezcan tanto en castellano como en inglés. La Revista SIX no se limitará a un solo número, sino que nace con vocación de continuidad. La actualidad LGTBI cambia cada día y siempre habrá historias que contar.

SIX será gratuita, y se podrá encontrar en numerosos puntos en la provincia de Málaga: Restaurantes y bares, comercios, beach clubs, asociaciones, hoteles, agencias de viaje, ayuntamientos y oficinas de turismo, entre otros lugares.

