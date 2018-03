La Junta revisará la próxima semana las restricciones del 60% al tropical tras las últimas lluvias El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, dice que la congelación del Decreto de Sequía no paralizará las muchas de obras previstas en Málaga AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 14 marzo 2018, 15:21

La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio analizará la próxima semana junto con los comité de gestión de los sistema de Costa del Sol, Guadalhorce-Málaga y Axarquía-La Viñuela, la situación en que se encuentran los reservas de los embalses, a la vez que revisará las restricciones del 60% fijadas desde diciembre al regadío de la Axarquía, que dispone desde entonces de sólo 10 hectómetros cúbicos para el riego durante este año hidrológico (1 de octubre de 2017 a 30 de septiembre de 2018). Al menos, así lo ha confirmado hoy el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, en el Foto que sobre la gestión del agua en el sector subtropical se ha celebrado en Trops organizada por la Cadena Ser. El consejero se ha comprometido a la revisión de las restricciones al sector tropical -que se podrían suavizar en función de los aportes registrados y de los posibles escenarios en cuanto a precipitaciones hasta el final del año hidrológico-, después de que el pasado martes, tras el Consejo de Gobierno de Andalucía anunciará el aplazamiento del Decreto de Sequía hasta el próximo otoño como consecuencia de la mejora registrada en los embalse tras las lluvias. “El Decreto de Sequía es mejor no aprobarlo que aprobarlo”, ha insistido Fiscal, al señalar que ello habría supuesto medidas muchos más restrictivas y duras que la actuales.

No obstante, ha asegurado que se compromete a seguir adelante con “muchas de las obras previstas en el Decreto”. En el caso concreto de la provincia, ha mencionado que se seguirá adelante con la incorporación al sistema de abastecimiento a la población de la Axarquía de las obras de los pozos del río Chíllar, unas obras en las que la administración andaluza invierte casi tres millones de euros y que tiene como finalidad incorporar unos siete hectómetros cúbicos al año mientras dure la sequía, ya que se tratan de recursos estratégicos.

El restos de las actuaciones, algunas de la cuales se están analizando con las empresas distribuidoras de agua del Campo de Gibraltar (ARCGISA), Costa del Sol (ACOSOL), Málaga (EMASA) y Axarquía (AXARAGUA), tiene como finalidad la incorporación de otros recursos estratégicos como los de Aljaima, Fahala y Pinar del Rey, así como la ejecución de un "by-pass" en Churriana para mejorar la conexión entre las empresas de agua de la capital (EMASA) y la de la Costa del Sol (ACOSOL). La directora general de Infraestructuras y Explotación de Agua, Inmaculada Cuenca, ha mencionado también el aumento de la capacidad de transporte de la actual conducción de trasvase entre la Axarquía y la capital.

El objetivo de todas estas actuaciones es poder movilizar los recursos disponibles de los sistemas donde sea posible a los más deficitarios. Lo que no ha aclarado Fiscal es si las plantaciones situadas por encima de la cota 140 del Plan Guaro volverán a recibir agua una vez que no se va a decretar la sequía y se va a esperar hasta el próximo otoño. Se tratas de unas 4.000 hectáreas que dejaron de ser abastecidas tras la reducción del 60% fijada en diciembre.

Fiscal se ha mostrado partidario de los trasvases, aunque ha aclarado que en las actuales condiciones no será posible trasvasar aguas desde La Concepción hasta La Viñuela hasta que no se lleve a cabo el recrecimiento de la presa de río Verde, en Marbella. El consejero ha declarado que La Concepción al cien por cien sólo garantiza el abastecimiento de la Costa del Sol un año, por lo que se trata de un sistema deficitario y no se puede hablar de trasvase hasta que no se ejecute el recrecimiento, ya que sería como empezar la casa por el tejado.

Según el consejero, buena parte de los problemas de agua que sufre hoy la provincia se resolverían con el recrecimiento de La Concepción, toda vez que casi triplicaría su capacidad, y con el trasvase desde el embalse de Iznájar (Córdoba, que tiene 1.000 hectómetros cúbicos de capacidad) hasta la comarca de Antequera.

Fiscal ha destacado en la jornada el papel de los cultivos subtropicales en la economía andaluza, un ámbito en el que "la Junta es plenamente consciente de la pujanza del sector, sus amenazas y necesidades", por lo que ha instado a trabajar codo con codo por superarla.