La Junta obliga a los ayuntamientos a pagar el canon de depuración por el agua que consuman Imagen de la estación depuradora de Guadalmansa, en Estepona. / Josele-Lanza - El recargo autonómico para financiar obras de saneamiento, que abonan los ciudadanos en el recibo desde 2011, se amplía a los usos municipales aunque no se facturen FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 26 junio 2017, 00:40

Los ayuntamientos también tendrán que pagar a la Junta de Andalucía el canon de depuración que desde mayo de 2011 vienen abonando religiosamente todos los ciudadanos de la región a través del recibo del agua. Este recargo, creado para financiar la construcción de depuradoras y demás infraestructuras necesarias para garantizar el ciclo integral del agua y que sólo en la provincia de Málaga ha permitido recaudar 164 millones, supone para los hogares aproximadamente un 10% de la factura (3 euros mensuales), pero en los consumos municipales ronda un tercio del total, de ahí que se presente como un serio contratiempo para los municipios. El impacto dependerá del agua que cada consistorio utilice en todas sus dependencias (oficinas, instalaciones deportivas, centros culturales, riego de zonas verdes, baldeo y colegios ya que el mantenimiento es competencia local), independientemente de que, como ocurre actualmente, a la mayoría les salga gratis. Una exención que se da en los pequeños pueblos que se abastecen de sus propios pozos y acuíferos, así como en aquellas ciudades en donde la gestión del agua está externalizada, como ocurre en la inmensa mayoría de grandes municipios de la provincia en cuyos contratos de concesión se incluye como cláusula que los consumos municipales no se facturan, o al menos la mayor parte de ellos.

No se emite recibo y, por tanto, no hay que pagar la cuota correspondiente del canon de mejora. Hasta ahora. Aunque se ha escapado del debate político y todavía hay alcaldes que no son conscientes de esta novedad, la Ley de Presupuestos de Andalucía de este año (pactada por PSOE y Ciudadanos) incluye en su disposición 14.ª una modificación de la Ley de Aguas en la que se establece que la base imponible del canon ya no se fijará en función del volumen de agua facturada por las entidades suministradoras, sino según el volumen «consumido o estimado».

Gestion pública y privada

Este cambio normativo no afecta directamente al usuario doméstico, al que se le seguirá repercutiendo el canon cada vez que le llegue el recibo. Pero sí de forma indirecta a través de sus ayuntamientos, porque aunque sigan sin pagar el agua sí que van a tener que hacer frente a este recargo en función de los metros cúbicos reflejados en los contadores de titularidad municipal. El importe se cuantificará a año vencido, por lo que no empezará a aplicarse hasta enero de 2018.

El canon de mejora ¿Qué es? El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración es un tributo recogido en la Ley de Aguas de Andalucía de 2010, que se cobra a través del recibo del agua a todos los usuarios de las redes de abastecimiento desde mayo de 2011. Al cierre de cada semestre, las empresas suministradoras deben transferir a la Junta el dinero recaudado. Está basado en el principio de recuperación de costes y tiene un carácter finalista, de forma que el dinero recaudado se tiene que reinvertir en la construcción, ampliación y mejora de las 300 infraestructuras de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma en todo el territorio regional, de las que medio centenar corresponden a la provincia de Málaga. ¿Cuánto se paga? El canon se articula en función de dos cuotas: una fija de un euro al mes para usos domésticos, y otra variable con la que se persigue penalizar el consumo excesivo. Los dos primeros metros cúbicos por vivienda y mes están exentos. A partir de ahí, a un hogar que consuma entre 2 y 10 m3 mensuales se le impone un recargo de 0,10 euros por m3 ; de 0,20 para el tramo entre 10 y 18 m3 ; y de 0,60 a partir de los 18. En domicilios con más de cuatro inquilinos, el límite superior de cada bloque se incrementa en 3 m3 por cada persona adicional. La media es de unos 3 euros mensuales. En los usos industriales y agrícolas, el metro cúbico tiene un recargo de 0,25 euros. 164 millones de euros ha recaudado la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga a través del canon de depuración desde mayo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016 (la transferencia a las arcas autonómicas se realiza al cierre de cada semestre). Esta cifra representa el 37% de los 444 millones ingresados durante este periodo en toda la comunidad autónoma. 13,8 millones de euros de este canon se llevan invertidos en la provincia de Málaga, según el último balance ofrecido por la Consejería de Medio Ambiente. Esta cifra supone el 3,5% de los 390,1 millones que cuestan el medio centenar de obras que en 2010 fueron declaradas de interés comunitario para alcanzar el vertido cero de aguas residuales.

Este escenario se dará en grandes municipios como Marbella, Estepona, Vélez, Fuengirola, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Ronda, Nerja, Cártama y Torrox, en los que el servicio está parcial o íntegramente privatizado. No así en Benalmádena, donde el Consistorio paga el recibo pese a que la compañía suministradora Emabesa es de titularidad mixta. A modo de referencia, de los 482.589 euros que el Ayuntamiento de Benalmádena pagó el año pasado, una tercera parte (143.513) fueron en concepto de canon de depuración. En Vélez los consumos municipales están exentos, pero calculan que el recargo autonómico les costará unos 150.000 euros anuales.

Desde la Consejería de Medio Ambiente no le ponen números al impacto que esta medida tendrá en sus arcas de la Junta, pero en vista de las cifras que se manejan en ambas localidades el montante total en la provincia podría rondar los 1,5 millones.

La capital y Benalmádena, únicos grandes municipios que pagan el recibo del agua y abonan el canon

Cuando la gestión es pública, la situación varía en función de cada ayuntamiento. A modo de referencia, en Málaga capital la empresa municipal Emasa pasa la factura por el uso del grifo que hacen todos los organismos del Ayuntamiento, por lo que ya se abona el canon. La misma circunstancia se da en Mijas, donde el suministro de agua en baja (a los clientes) está delegada en Acosol, la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. En cambio, en Alhaurín de la Torre no se transfiere ni un solo euro a Aqualauro, integrada ya como un departamento más del Consistorio.

Procedimiento

A partir de ahora, tanto las entidades públicas como privadas estarán obligadas a repercutir el canon de depuración por todo el volumen hídrico que ponen en la red de abastecimiento. ¿Cómo se articulará? En principio, el sistema será similar al que viene funcionando desde mayo de 2011 para los clientes particulares: la empresa suministradora factura el recargo a todos sus abonados y al cierre de cada semestre lo ingresa en la cuenta corriente de la Junta de Andalucía. Y ahí es donde surgen las dudas para las concesionarias, que deberán adelantar la cuota de los ayuntamientos cada seis meses y esperar a que las administraciones locales cumplan con su parte. En este sentido, fuentes de varios ayuntamientos consultadas por este periódico plantean como posible alternativa la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las compañías suministradoras para modificar los respectivos contratos de forma que sean éstas las que asuman el canon.